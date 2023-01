Pixel 6 Pro : l’ancien fleuron de Google n’a jamais été aussi abordable que maintenant

Le Google Pixel 6 Pro a obtenu la note de 9/10 dans nos colonnes. Un an plus tard, il tient toujours tête aux smartphones premium actuels. En ce moment, Amazon fait une offre sur ce modèle dont le prix initial de 899 euros tombe à seulement 512 euros.

À bien des égards, la gamme Pixel 6 a entamé une rupture avec les générations précédentes. Il faut reconnaitre que les changements opérés ont été majoritairement salués par les critiques. Le Google Pixel 6 Pro est le plus sophistiqué de cette génération et est actuellement vendu à son meilleur prix.

Les atouts du Google Pixel 6 Pro

Qualité photo plus que satisfaisante

L’interface Pixel à utiliser au quotidien

Une dalle OLED au taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz

Au lieu de 899 euros à son lancement, le Google Pixel 6 Pro est maintenant disponible en promotion à seulement 512 euros sur Amazon.

Un flagship toujours aussi performant

Le gamme Pixel 6 est celle qui inaugure le nouveau processeur Google Tensor, dont la version Pro est la plus achevée. Le Google Pixel 6 Pro embarque 12 Go de RAM LPDDR5 pour 128 Go de mémoire UFS 3.1. L’écran incurvé QHD+ (3120 x 1440 pixels) à 120 Hz (adaptatif) offre une luminosité sublime. Une telle configuration est bien solide, même pour les jeux les plus gourmands qui tournent avec fluidité.

Comme pour les modèles antérieurs, le Pixel 6 Pro est un très bon photophone. On a droit à un triple module photo à l’arrière : un capteur principal de 50 Mpx, un téléobjectif de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Leur association avec les puissants algorithmes assure des clichés de très bonne facture. Le capteur frontal de 11 Mpx livre également des selfies de qualité supérieure.

L’expérience Pixel dans toute sa splendeur

Le Google Pixel 6 Pro a été mis à jour vers Android 13 et jouit toujours de l’excellente expérience Pixel. Plusieurs fonctions sont ainsi à votre disposition en plus de Material You et Monet dont les inévitables Gomme magique et Live Caption. Toutes ces fonctionnalités sont conçues pour vous faciliter au maximum la vie, et bien entendu, pour apporter du confort à l’usage.

Ce modèle dispose d’une grande batterie de 5 003 mAh qui assure une autonomie de 24 heures selon le constructeur. Il faut une demi-heure au chargeur de 24 W pour charger le smartphone à 50 % contre un peu plus de deux heures pour récupérer 100 % de batterie.

Pour en savoir encore plus, vous pouvez lire notre test complet du Google Pixel 6 Pro.

Les alternatives au Google Pixel 6 Pro

Afin de savoir quel flagship correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones de 2023.

