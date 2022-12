Samsung HW-S61B : cette barre de son compatible Dolby Atmos perd 50 % de son prix

Une barre de son est un excellent moyen d'améliorer le son de son téléviseur sans investir dans un home cinéma coûteux. La Samsung HW-S61B profite d'une belle remise et passe à 199 euros au lieu de 399 euros habituellement.

Envie d’améliorer le rendu sonore de votre télévision pour une meilleure immersion dans vos films et jeux, ou tout simplement pour écouter de la musique ? Les barres de son sont une bonne alternative pour éviter d’investir dans une installation lourde et coûteuse. Pour remplir cette tâche, le modèle HW-S61A de Samsung sera d’un précieux renfort surtout qu’il se négocie à moitié prix grâce à cette offre.

Quels sont les avantages de la Samsung HW-S61B ?

Une barre de son compacte et élégante

Un son surround grâce à sa compatibilité Dolby Atmos et DTS:X

Compatible AirPlay 2, Bluetooth et Wi-Fi

Affichée à 399 euros sur le site officiel, la barre de son Samsung HW-S61B est remisée à 299 euros chez Boulanger, et grâce à une ODR valable jusqu’au 10 janvier 2023, elle revient à seulement 199 euros.

Une barre de son compacte, au look soigné

La HW-S61B de Samsung propose un design élégant et minimaliste en plus de profiter d’une bonne qualité de fabrication. Elle a l’avantage de ne mesurer que 67 cm en largeur pour s’installer sans souci devant n’importe quel téléviseur. Sa hauteur n’empiétera pas non plus sur le bas de l’image avec ses 6,2 cm de hauteur. On peut également la poser sur un meuble ou l’accrocher à un mur puisqu’elle ne pèse que 2,5 kilos, ce qui la rend très légère et facile à déplacer.

À l’arrière, on a droit à une entrée optique et un port HDMI. Outre le Bluetooth, elle sera aussi compatible avec le Wi-Fi et HDMI eARC. Apple AirPlay 2 est aussi de la partie pour diffuser de la musique, des films ou des podcasts depuis votre smartphone. Samsung joue la carte connectée et offre une compatibilité avec l’assistant d’Amazon Alexa. Très pratique pour contrôler le volume et ses différents appareils connectés à la voix.

Un rendu sonore immersif

Malgré son petit gabarit et l’absence d’un caisson de basse, la Samsung HW-S61B délivre une expérience audio riche et immersive grâce à ces 5 canaux. Ses 7 haut-parleurs, dont un central, permettent d’assurer une restitution plus claire et nette des voix. Elle est capable de diffuser le son en 3D grâce à la compatibilité avec les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X. Une manière plus immersive d’apprécier ses films et séries, notamment avec la technologie Adaptative Sound qui améliore le son en fonction du contenu que vous regardez.

Et pour ceux qui possèdent un TV QLED Samsung, vous pourrez profiter de la technologie Q-Symphony développée par le constructeur, afin d’apporter une expérience plus poussée, plus immersive ainsi qu’une meilleure restitution sonore.

Quelle barre de son choisir ?

