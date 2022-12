Idéal pour la PS5, ce SSD M.2 de 1 To est à son prix le plus bas sur Amazon

Vous n'avez plus assez d'espace pour accueillir de nouveaux jeux sur votre PlayStation 5 ? Ajoutez-lui donc un SSD NVMe interne pour ne plus avoir à supprimer de titres. D'autant plus que le SSD Crucial P5 Plus avec 1 To de stockage s’affiche à un prix plus doux après 30 % de remise.

Vous êtes un peu juste côté stockage sur votre PS5 ? Un SSD de type NVMe apparaît comme une solution évidente. Pendant les soldes, il est possible de vous offrir l’un des modèles les plus performants et les moins chers de chez Crucial, le P5 Plus, qui est disponible avec plus de 40 euros de remise dans sa version 1 To. Ce dernier remplit les conditions demandées par Sony, en proposant des vitesses de lecture assez élevées et une bonne capacité de stockage pour booster votre PS5.

Ce qu’il faut retenir du Crucial P5 Plus

Des débits jusqu’à 6600 Mo/s

Une capacité confortable de 1 To

La présence d’un contrôleur thermique

Au lieu d’un prix barré à 142,49 euros, le SSD NVMe Crucial P5 Plus se trouve en promotion à 100,26 euros sur Amazon. C’est d’ailleurs le prix le plus bas jamais constaté sur le site américain.

Un SSD qui s’associe aussi bien sur un PC que sur la PS5

Le SSD M.2 Crucial P5 Plus est parfaitement adapté à la PS5, même si son installation est un peu délicate. Mais n’ayez crainte, nous vous avons concocté un article décrivant toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème. Une vidéo accompagne d’ailleurs ce papier.

Une fois ce travail bien fait, il ne vous restera plus qu’à profiter de ses performances. Et pour cause, ce modèle est un SSD PCIe 4.0 NVMe qui offre des débits de transfert interne de 6600 Mo/s en lecture, et de 5000 Mo/s en écriture. Ce qui remplit totalement l’une des conditions imposées par Sony, qui exigeait un disque assurant au minimum une vitesse de 5500 Mo/s en lecture séquentielle. En revanche, il n’est pas équipé d’un système de dissipation de chaleur. Sans cette structure de refroidissement, la console va vite surchauffer. Il faudra donc le prendre séparément, afin d’éviter toute surchauffe. Il dispose néanmoins d’une protection thermique adaptative.

Un stockage plus étendu

Ce SSD de chez Crucial propose 1 To de stockage, ce qui vous permettra d’ajouter une multitude de jeux dans votre console, mais aussi des logiciels ou des applications supplémentaires. Il faut dire que cette dernière est vendue avec un stockage interne natif de seulement 667 Go. Or, quand on sait que plusieurs jeux dépassent les 100 Go, l’espace sera bien vite rempli sans solution de stockage additionnelle.

Et grâce au tableau de bord téléchargeable qui accompagne le SSD, vous pourrez garder un œil sur l’état de votre disque, mais également d’optimiser les performances en utilisant un mode jeu. Et comme tout SSD, vous pourrez évidemment profiter de temps de chargement réduits durant vos sessions de jeux vidéo, ainsi que de lancements rapides.

Quelle solution de stockage choisir pour sa PS5 ?

