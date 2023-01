Redmi Pad : la tablette abordable de Xiaomi est plus de 100 € moins chère aujourd’hui

La Xiaomi Redmi Pad est une tablette entrée de gamme plutôt réussie, notamment grâce à son très bon rapport qualité-prix. Déjà abordable, elle devient encore moins chère aujourd'hui en passant de 279,90 euros à seulement 174 euros sur AliExpress.

Avec l’apparition de nouveaux acteurs sur le secteur des tablettes tactiles, comme Realme ou encore Oppo, Xiaomi conçoit un nouveau modèle entrée de gamme pour faire face à la concurrence. Il s’agit de la Redmi Pad, qui a pour but de proposer une expérience agréable et sans fioritures sur tablette pour un tarif attractif. Et, aujourd’hui, elle se négocie avec plus de 100 euros de moins sur la facture.

Les points forts de la Xiaomi Redmi Pad

Un look soigné et une bonne prise en main

Idéal pour regarder du contenu avec son écran 2K à 90 Hz

Une tablette endurante pour tenir plusieurs jours

Dans sa version 3+64 Go, la tablette Xiaomi Redmi Pad coûte 279,90 euros, mais actuellement, on la retrouve en promotion à seulement 174 euros chez AliExpress. Pour obtenir ce prix, il suffit de récupérer le coupon vendeur de 10 euros et de saisir le code promo JANFR25 avant de procéder au paiement.

Une tablette bien finie, idéale pour visionner du contenu

La Xiaomi Redmi Pad s’équipe d’un écran LCD IPS de 10,61 pouces en définition 2 000 × 1 200 pixels. Malgré l’absence de l’OLED, l’écran est de bonne facture et suffit pour regarder des contenus vidéos, ou lire la presse, par exemple. La tablette prend aussi en charge le Dolby Atmos sur ses quatre haut-parleurs pour assurer un bon rendu audio. Là où Xiaomi se rattrape, c’est en proposant un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cela permet d’offrir des animations plus fluides et un sentiment plus agréable à l’usage. C’est une caractéristique technique qu’on ne trouve pas habituellement sur les modèles au même tarif.

Pour la partie design, la firme chinoise n’a pas négligé cet aspect et mise sur la sobriété. Elle a des airs de tablette haut de gamme, mais une fois allumé, l’écran laisse découvrir d’assez grosses bordures qui peuvent s’oublier. Le châssis en métal brossé donne un revêtement plutôt doux et agréable en main. D’ailleurs, avec ses 445 grammes bien répartis, la tablette de Xiaomi peut facilement s’utiliser à une main et être emmenée partout avec soi sans difficulté.

Des performances correctes, mais surtout une bonne autonomie

Pour animer sa tablette, Xiaomi intègre la puce Helio G99 de MediaTek. Loin d’être la plus puissante, dans l’ensemble, vous avez une tablette parfaitement fonctionnelle au quotidien. La tablette répondra à la plupart des usages classiques : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, mais sans pouvoir lancer les jeux les plus gourmands. Quant à l’expérience utilisateur, elle est fluide sur l’interface MIUI basée sur Android 12.

Et pour que vous ayez tout le plaisir de l’utiliser, la Redmi Pad dispose d’une grosse batterie de 8 000 mAh, pour une autonomie de 21 heures de visionnage selon la marque. En tout cas ce qui est sur, c’est qu’elle tiendra facilement deux jours. En revanche, la charge plafonnée à 18 W ne permet pas de retrouver rapidement les 100 % d’énergie. Enfin, pour la partie photo, on a droit à deux capteurs photo, un à l’avant et l’autre à l’arrière de 8 mégapixels.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet sur la Redmi Pad de Xiaomi.

