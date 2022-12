Super prix pour ce laptop Asus avec écran Oled (90Hz) et i5 11e gen

Si vous souhaitez remplacer votre laptop vieillissant, l’Asus VivoBook Pro OLED 14 est une bonne option. En plus d’offrir une excellente qualité d’image, il propose une fiche technique solide. Aujourd’hui son prix passe de 999 à 714,99 euros.

Avec un nombre important de modèles, la gamme VivoBook d’Asus permet de trouver une configuration répondant à ses besoins. Le constructeur intègre à présent sur ses laptop une dalle Oled, une configuration puissante tout en disposant d’un châssis fin et élégant, et cela, sans faire exploser son budget. Parfait donc pour celles et ceux qui ont un budget assez serré, d’autant plus que le modèle Pro 14 OLED (S3400PA-KM014W) profite en ce moment d’une réduction de près de 300 euros sur son prix initial.

L’Asus VivoBook Pro 14 OLED propose…

Un bel écran Oled de 14 pouces en définition 2,8K

Des performances assurées par un i5 de 11e gen + 8 Go de RAM

Un SSD de 512 Go pour stocker vos données en toute tranquillité

D’abord à 999 euros, puis remisé à 899 euros, le PC portable Asus VivoBook Pro 14 OLED est maintenant proposé à 714,99 euros sur Cdiscount.

Une machine solide pour les tâches du quotidien

La polyvalence est le maître mot de l’Asus VivoBook Pro 14 Oled, ce qui le rend aussi bien à l’aise pour le travail que pour le divertissement. Il faut dire qu’il s’appuie sur une fiche technique solide : on retrouve un processeur Intel Core i5-11300H quadcore cadencé à 3,1 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz), ainsi que 8 Go de RAM. S’il est dommage de ne pas avoir 16 Go de RAM, il est capable d’encaisser sans broncher toutes les tâches professionnelles que vous lui imposerez.

Il ne pourra pas complètement combler les gamers exigeants, mais cet ultrabook propose en plus de sa carte graphique Intel Iris Xe, un écran avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, pour apporter une meilleure fluidité en jeu. Quant au stockage, il est assuré par un SSD M.2 NVMe de 512 Go qui va garantir une expérience utilisateur fluide dans la grande majorité des usages. Mieux, il tourne nativement sous Windows 11.

Avec en prime un écran de qualité

En plus de sa puissance, il s’accompagne d’un bel écran Oled. Après l’avoir introduit sur sa gamme premium, Asus a déployé davantage cette technologie sur ses VivoBook. Ce modèle a donc droit à un écran Oled d’une diagonale de 14 pouces au format 16:10 avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2 880 x 1 800 pixels. La dalle offre une excellente qualité d’affichage avec un taux de contraste infini et un retour lumineux parfait. Que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous.

Côté design, on ressent le savoir-faire du constructeur, qui propose un look sobre et élégant très réussi. Avec son format compact et son poids plume de seulement 1,4 kg, l’ultrabook d’Asus sera parfaitement adapté pour les utilisateurs les plus nomades. Et la connectique n’est pas mise de côté pour autant. Elle est même plutôt complète : avec deux ports USB Type A, un port USB 3.2 Gen 1 Type A, un port USB 3.2 Gen 1 Type C, un port HDMI, un port jack 3,5 mm ainsi qu’un lecteur de cartes microSD.

Enfin, du point de vue de l’endurance, ce laptop est capable de tenir pendant environ 9 heures en utilisation classique. La durée est amenée à changer en fonction de votre utilisation, mais dans les faits, le VivoBook Pro 14 OLED devrait tenir une journée d’utilisation. En revanche, il n’est pas compatible avec la charge rapide.

