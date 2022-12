Ce moniteur LG Ultragear (VA, 165 Hz, FreeSync) de 27 pouces voit son prix dégringoler

Vous souhaitez compléter votre setup avec un écran PC sans pour autant payer le prix fort ? La référence UltraGear 27GQ50F, de chez LG pourrait bien être la solution. En ce moment, il est à seulement 155,91 euros contre environs 250 habituellement.

Pour profiter pleinement de vos sessions gaming, un moniteur PC de bonne qualité peut faire la différence. LG propose le 27GQ50F Ultragear un moniteur réactif et bien construit permettant de profiter d’une meilleure expérience une fois en jeu. C’est en plus une excellente affaire en ce moment puisqu’il est trouvable chez Amazon avec près de 100 euros d’économie.

Les points forts de cet écran PC

Une dalle IPS de 27 pouces en FHD à 165 Hz

Un temps de réponse rapide : 1 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync

Au lieu d’un prix habituel de 250 euros, l’écran gaming LG UltraGear 27GQ50F bénéficie d’une remise d’environs 100 euros sur Amazon et passe à 155,91 euros seulement.

Un écran de bonne qualité

Assez similaire à la plupart des moniteurs, le LG UltraGear 27GQ50F est plutôt réussi avec de fines bordures élégantes sur trois côtés. Il offre un design ergonomique, dont la base peut être ajustée pour modifier l’inclinaison, mais par la hauteur. Vous pourrez tout de même le monter sur un pied grâce à sa compatibilité VESA.

On a certes droit à une définition FHD, l’écran LG UltraGear propose une dalle VA (6 bits) de 27 pouces plutôt appréciable à regarder. Elle offre une bonne qualité d’image avec des couleurs riches et une belle luminosité. Pas de HDR sur ce modèle, mais quelques modes pensés pour le jeu bien pratiques comme la réduction du Motion Blur ou un mode anti-scintillement.

Pour jouer en toute fluidité

Ce moniteur LG a de quoi ravir les amateurs de jeux, car sa dalle propose un taux de rafraîchissement à 165 Hz. Cela devrait largement suffire à de nombreux gamers désireux d’accroître leurs performances ou tout simplement de gagner en confort. Avec ce modèle, vous êtes assuré de jouer dans de bonnes conditions et obtenir un gameplay fluide en toute circonstance.

L’écran s’accompagne également d’un temps de réponse de seulement 1 milliseconde pour être toujours au bon timing. Pour vous assurer un gameplay agréable en toutes circonstances, le modèle 27GQ50F est compatible avec la technologie AMD FreeSync , pour avoir des images nettes, éviter les problèmes liés aux déchirures et saccades de l’image lors d’une partie. Quant à la connectique de cet écran, on retrouve le strict nécessaire à savoir deux ports HDMI, une entrée DisplayPort et une sortie audio.

