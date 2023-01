Voilà un excellent prix pour cet écran PC gaming 27 pouces rafraîchi à 165 Hz

La marque iiyama propose différents accessoires informatiques, mais elle s'est faite surtout une place dans le domaine des écrans PC. Le modèle G2770HSU est dédié au gaming et vous permet de profiter d'un grand moniteur de qualité pour pas cher aujourd'hui : seulement 199 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un bon écran abordable pour jouer sur PC, on vous conseille aujourd’hui le iiyama G2770HSU. Alors oui, il n’offre pas la définition QHD tant convoitée des gamers, mais il propose une grande diagonale d’écran et des technologies améliorant fortement l’expérience gaming. De plus, il est actuellement disponible à moins de 200 euros.

Pourquoi recommande-t-on cet écran PC ?

Pour sa définition FHD sur une diagonale de 27 pouces

Pour son taux de rafraichissement à 165 Hz

Pour sa compatibilité avec FreeSync Premium

Habituellement proposé aux alentours de 250 euros chez d’autres e-commerçants, le moniteur iiyama G-Master G2770HSU est actuellement vendu à son meilleur prix chez Electro Dépôt : seulement 199 euros.

Un écran IPS de qualité

Le iiyama G-Master G2770HSU est un écran PC plutôt classique dans son design. Il propose une diagonale de 27 pouces, soit 68 cm environ, avec de fines bordures sur les côtés et sur la partie haute, tandis que la partie basse est un peu plus large pour accueillir le logo de la marque au centre, ainsi que les différentes caractéristiques sur un autocollant à gauche.

Derrière l’écran, à droite, vous retrouverez le bouton d’alimentation, ainsi qu’une sorte de joystick pour vous balader dans les menus. De là, vous pourrez accéder aux diverses sorties disponibles, à savoir 1 entrée HDMI et 1 entrée DisplayPort (les deux câbles sont fournis). Vous pourrez également rentrer dans les options pour régler comme il se doit votre écran, que ce soit la luminosité, la température des couleurs, etc. C’est très utile pour optimiser facilement l’affichage en fonction de votre usage, que ce soit pour le gaming, la bureautique ou encore regarder un film. On apprécie d’ailleurs la dalle mate, qui propose une réduction de la lumière bleue ainsi que de l’anti-scintillement.

Des technologies pour le gaming

Pour jouer dans de bonnes conditions, vous retrouverez notamment la technologie AMD FreeSync Premium, afin de garantir une image stable en évitant les problèmes de tearing, généralement traduits par des déchirures à l’écran quand l’action se fait trop intense. Ce n’est pas tout, vous aurez aussi droit à un taux de rafraichissement allant jusqu’à 165 Hz avec le DisplayPort, et jusqu’à 144 Hz avec le port HDMI. Pensez à activer cette fonction dans les paramètres d’affichage de votre PC.

Une dernière chose qui a son importance, c’est sont temps de réponse d’image en mouvement extrêmement bas, puisqu’il se situe sous la barre de 1 ms : 0,8 exactement. Vous profiterez donc d’une réactivité encore plus accrue par rapport aux touches de votre clavier ou manette et de ce qui se passe à l’écran. De plus, l’écran intègre des haut-parleurs 2 × 2 watts si vous n’avez pas, d’ores et déjà, un système son.

Quel écran PC choisir ?

Afin de comparer le iiyama G-Master G2770HSU avec d’autres modèles que l’on recommande chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.