IPS, FHD, 165 Hz : l’écran gaming Iiyama G-Master 24 pouces est en promotion

Et, si vous changiez d’écran PC ? Amazon vous propose en ce moment de découvrir le G-Master G2470HSU-B1, un écran fluide, taillé pour le jeu et très abordable. Créé par Iiyama, il est actuellement disponible pour 169 euros seulement.

Dans le petit monde des écrans PC, Iiyama s’est rapidement taillé une excellente réputation, et cela ne doit rien au hasard. Le constructeur propose en effet des produits performants, bien pensés, et surtout, avec un positionnement tarifaire particulièrement intéressant. Ses moniteurs gaming, comme le G-Master 24 pouces que l’on vous présente aujourd’hui, sont très intéressants pour les joueurs souhaitant se monter une configuration performante, sans y laisser un rein.

Quels sont les atouts de cet écran PC ?

Sa dalle IPS FHD de 24 pouces lumineuse ;

son temps de réponse de 0,8 ms et son taux de rafraîchissement à 165 Hz ;

les différents modes d’affichages et la compatibilité FreeSync Premium.

En ce moment, Amazon vous propose de découvrir l’écran PC Iiyama G-Master, dans sa version 24 pouces, avec une jolie réduction. Généralement proposé aux alentours de 200 euros, il est actuellement disponible pour 169 euros, soit une économie de 19 %.

Un écran taillé pour le gaming

Avec la série G-Master, Iiyama propose des écrans PC dédiée au gaming qui vont droit au but, et tablent avant tout sur la performance. Cette version 24 pouces s’illustre ainsi grâce à une dalle IPS Full HD à l’affichage vif et précis. Elle profite pleinement de la technologie fast IPS, dont le principal atout est la fluidité grâce à un temps de réponse d’à peine 0,8 ms.

Pour ne rien gâcher, elle peut aussi compter sur un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 144 Hz avec un câble HDMI, et 165 Hz une fois branché en DisplayPort. Compatible FreeSync Premium, disposant de plusieurs modes de jeu prédéfinis, Ce G-Master 24 pouces est une excellente acquisition pour tous les joueurs qui cherchent un écran réactif et performant pour améliorer leur setup.

Une dalle confortable et polyvalente

Si cet écran est indéniablement taillé pour le jeu, sa fiche technique le rend aussi très polyvalent et il fera des merveilles au quotidien. Outre sa double connectique HDMI et DisplayPort, il dispose aussi d’un port jack 3,5 mm et de deux ports USB 2.0 pour que vous puissiez y brancher vos périphériques, que ce soit un clavier ou une souris.

Iiyama a pensé au confort de ses utilisateurs, en particulier ceux qui passent des heures devant leur écran, en équipant le G-Master 24 pouces d’un traitement anti-scintillement, ainsi que d’un réducteur de lumière bleue. Dernier (petit) avantage : il possède aussi deux haut-parleurs intégrés (2×2 watts) pour que vous puissiez l’utiliser sans avoir besoin d’un casque.

