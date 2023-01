JBL Xtreme 3 : la puissante enceinte Bluetooth est délestée du quart de son prix

JBL est devenu une marque iconique de l'audio et parmi les gammes qui ont fait sa renommée, il y a la fameuse Xtreme. Actuellement, elle en est à sa quatrième mouture, mais la troisième itération reste une référence dans le domaine. Cette puissante enceinte Bluetooth est en promotion sur Amazon. En ce moment, son prix n'est plus à 329 euros, mais à 243 euros.

On peut dire que JBL est de ceux qui ont vulgarisé les enceintes Bluetooth portables. Le constructeur a su tirer son épingle du jeu en proposant des modèles pratiques, ergonomiques, polyvalents, confortables et robustes. En intérieur comme à l’extérieur, la JBL Xtreme 3 animera vos soirées et journée. Cerise sur le gâteau : elle est 26 % moins chère en ce moment.

En quoi la JBL Xtreme 3 est intéressante ?

Du son maitrisé et progressif

Avec la certification IP67

Une bonne autonomie

De nouveaux transducteurs motorisés

Au lieu de 329 euros habituellement, la JBL Xtreme 3 est maintenant disponible en promotion à 243 euros chez Amazon.

Une enceinte Bluetooth pour mettre l’ambiance

La JBL Xtreme 3 a assez de puissance pour animer vos parties avec sa puissance totale de 100 W. Vous pouvez très bien la placer à l’horizontale ou à la verticale, vous aurez toujours droit à un son très bien équilibré. Il pèse tout de même un peu moins de 2 kg (1 968 g exactement), mais avec la sangle fournie, vous n’aurez pas de mal à le transporter. Sur la terrasse, au bord de la piscine, lors de pique-niques, en intérieur, ou autre, l’enceinte Bluetooth vous mettra dans l’ambiance. L’Original JBL fournira en toute circonstance des basses riches et profondes.

La Xtreme 3 reprend le design caractéristique (cylindre bombé) de la gamme. De même, on a les boutons de commande physiques en relief, dont le On/Off et l’appairage Bluetooth sont rétroéclairés. Bien entendu, il y a les boutons volume, lecture et appairage. Sur ce modèle, le niveau de la batterie est indiqué par des LED. Quant au revêtement, on a droit à du nylon tissé.

Une enceinte Bluetooth endurante

En plus des boutons physiques, vous pouvez également commander la JBL Xtreme 3 avec votre terminal. Avec sa compatibilité Bluetooth 5.1, l’enceinte est en mesure de prendre en charge simultanément deux appareils. C’est pratique pour la connecter en même temps à votre smartphone et à une enceinte compatible par exemple. Pour mieux en profiter, il suffit d’activer la fonction PartyBoost.

Comme pour les générations précédentes, ce modèle est particulièrement endurant. Le constructeur annonce ainsi une autonomie de 15 heures en usage modéré. De plus, si votre mobile manquait de batterie, vous pouvez tout à fait le recharger via le câble USB fourni. Pour la recharger entièrement, il faut compter environ 2h30. Enfin, la JBL Xtreme 3 résiste aussi bien à la poussière qu’à l’eau avec sa certification IP67.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la JBL Xtreme 3.

