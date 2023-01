Anker Nano II 45 W : ce chargeur rapide devient une bonne affaire à -35 %

Besoin d’un chargeur rapide pour votre smartphone, tablette, voire votre ordinateur portable ? Alors, ne cherchez plus ! Amazon propose le chargeur Anker Nano II 45 W à 25,19 euros contre 39,99 euros.

Au fil des années, le constructeur Anker s’est fait une réputation dans le domaine des accessoires pour téléphone. Ses chargeurs, notamment, sont de très bonne qualité. Le Nano II 45 W s’avère suffisamment efficace pour recharger un smartphone, mais également un PC portable et tout ça rapidement. Aujourd’hui, il coûte 35 % de moins.

Ce chargeur Anker propose…

Un format compact

Une puissance de 45W

Une interface USB Type-C

D’abord à 39,99 euros, puis remisé à 35,99 euros, le chargeur rapide Anker Nano II 45 W bénéficie de 30 % de remise via un coupon de réduction et revient à seulement 25,19 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez un chargeur avec plus de puissance, le modèle de 65 W passe de 49,99 euros à 36,50 euros sur Amazon.

Petit, pratique à transporter

Contrairement à d’autres modèles bien plus massifs, le chargeur rapide Anker Nano II est très compact. D’après la marque, il est 34 % plus petit qu’un chargeur USB-C de 45 W standard. Avec ses dimensions de 3,5 × 4,8 × 4,1 cm, il sera très facilement transportable. Ce petit format est permis par la technologie GaN, soit le nitrure de gallium, un semi-conducteur bien plus efficace que le traditionnel silicium, habituellement utilisé dans les anciens chargeurs.

Concrètement, cette technologie GaN produit moins de chaleur : elle permet ainsi d’installer les composants dans un espace plus restreint, puisqu’il n’y aura pas de risque de surchauffe. De plus, une plus grande quantité de puissance peut être transférée via des composants GaN. Résultat : la puissance est décuplée, tout en maintenant une taille réduite. Ce qui permet au Anker Nano II de proposer une puissance de 45 W dans un tout petit format, soit de quoi alimenter un smartphone, une tablette ou même un ordinateur.

Compatible avec de nombreux appareils

Grâce à sa connexion USB-C, le chargeur de Anker peut par exemple fournir suffisamment de puissance pour recharger des ordinateurs comme un MacBook Pro ou encore un Dell XPS. Avec 45 W, vous pourrez aussi réalimenter la batterie de plusieurs smartphones, comme tous les iPhone à partir de l’iPhone 8, ou encore les derniers modèles de Samsung grâce à la compatibilité avec la technologie Super Fast Charging de Samsung.

Côté tablettes, l’iPad Pro pourra aussi profiter de la puissance du chargeur Anker Nano II. Il pourra aussi faire le plein de votre Nintendo Switch. Pour recharger vos appareils, veillez tout de même à vous munir d’un câble adapté, qui ne sera pas fourni dans la boîte.

Quel chargeur rapide acheter ?

Il existe une multitude de solutions pour recharger votre téléphone rapidement, si vous hésitez encore sur lequel choisir voici notre sélection de chargeurs rapides pour les smartphones.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.