Samsung QE55Q83B : déjà 200 € de remise pour ce récent TV QLED lors des soldes

Chaque constructeur développe des technologies pour améliorer davantage les performances graphiques des téléviseurs. La dernière innovation de Samsung dans le domaine est baptisée Neo QLED. Cette gamme de TV 4K compte diverses versions. Pour les soldes d'hiver 2023, Fnac met en réduction le Samsung QE55Q83B. Au lieu de 999 euros, il n'est plus qu'à 799 euros.

Les principaux fabricants de téléviseurs se livrent actuellement à une course effrénée sur la meilleure technologie de l’affichage. Pour Samsung, la meilleure réponse à cela se trouve entre l’association du mini LED et du QLED. Le géant coréen l’a baptisé Neo QLED et le succès ne s’est pas fait attendre. Pour les soldes d’hiver, il est possible d’économiser 20 % sur le Samsung QE55Q83B.

En quoi le Samsung QE55Q83B est intéressant ?

Des bordures fines et un design épuré

Des ports HDMI 2.1

Taux de rafraichissement à 120 Hz

Un écran de 139 cm 4K UHD

Au lieu de 999 euros habituellement, le Samsung QE55Q83B est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Fnac.

La technologie mini LED à l’assaut de l’OLED

Pour surpasser les performances de la technologie OLED, Samsung a peaufiné la technologie du mini LED que la marque coréenne a associé à celle en QLED. Cela donne lieu au Neo QLED qui ne manque pas d’avantages. La luminosité est nettement supérieure avec des mini LED, ce qui augmente considérablement aussi le taux de contraste ainsi que la gamme de couleurs. Cette technologie s’avère étalement économie et permet de grandement affiner les écrans.

Le Samsung QE55Q83B partage des caractéristiques similaires aux moniteurs gaming. On peut citer le taux de rafraichissement à 120Hz. On note entre autres la compatibilité Dolby Atmos ainsi que la présence du Quantum HDR et de l’OTS. L’écran de 55 pouces délivre des images 4K d’une définition Ultra HD. Vos sessions sur les consoles next-gen vont être confortables grâce notamment au HDMI 2.1. Cette configuration rend optimale l’immersion sonore et visuelle.

Un téléviseur 4K en phase avec l’époque

Le recourt aux assistants virtuels s’étend bien au-delà de la domotique depuis quelques années. Compatible Bixby et Google Assistant, vous pouvez très bien commander par la voix le Samsung QE55Q83B. C’est utile pour lancer vocalement vos services préférés : Netflix, Amazone Prime Vidéo, Disney+, vos stations radios, vos podcasts. Compatible Bluetooth 5.2, vous pouvez le connecter simultanément à deux terminaux. Le WiFi 5 est aussi de la partie.

Ce modèle est particulièrement fin avec une épaisseur de 54,7 mm. Les bords sont si fins que l’on y aperçoit qu’une fine bande noire sur le pourtour du téléviseur. La finition est de toute beauté, cette smartTV fera partie de votre décoration intérieur. Malgré cette finesse, le Samsung QE55Q83B reste solide et bien stable avec son pied fourni. Bien entendu, vous pouvez l’accrocher au mur. Enfin, niveau connectique, on a quatre ports HDMI 2.1, deux ports USB 2.0 et une sortie optique.

