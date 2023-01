En solde, ce boitier TV de Nokia est une excellente alternative à la Xiaomi Mi Box S

Vous cherchez un boîtier multimédia sous Android TV pour pas cher ? Et, si vous vous tourniez vers la Streaming Box 8000 de Nokia, qui grâce à cette promotion est disponible pour 60 euros chez Boulanger, au lieu de 100 euros au lancement.

Avec l’essor des TV connectée, le marché des boitiers multimedia s’est un peu tassé ces dernières années, mais il revient en force avec des produits bien finis et surtout avec des caractéristiques que l’on ne retrouve pas sur nos écrans intelligents. Nokia s’est par exemple bien engouffré dans le domaine avec sa Streaming Box 8000, un excellent allié pour transformer votre TV 4K ou votre moniteur PC en TV connectée à moindre coût. Ça tombe bien, puisqu’il est possible d’en obtenir un chez Boulanger en promo pendant les soldes pour 40 euros de moins par rapport au prix habituel.

La Nokia Streaming Box 8000, c’est quoi ?

Une box compacte et discrète

Compatible 4K, HDR10, Google Assistant et Chromecast

Une expérience fluide sous Android TV

Lancée au prix de 99 euros, mais maintenant affichée au prix de 59,99 euros, la Nokia Streaming Box 8000 est désormais proposée en promotion à 59 euros chez Boulanger pendant les soldes.

Un design à l’ancienne, mais efficace, tournant sous Android TV

Côté design, la Nokia Streaming Box 8000, n’a rien de bien original. On se retrouve avec une brique noire qui rappelle les anciens modèles de chez Xiaomi ou que l’on retrouve souvent chez les revendeurs chinois. Cependant, ce carré dispose de dimensions bien compactes : 11,2 x 11,2 x 2,4 cm et seul le logo de la marque vient rappeler que c’est bien Nokia qui est à son origine. On retrouve néanmoins une connectique assez complète avec un port Ethernet, un port HDMI, un port AV OUT, un port optique, un port USB-C, et, sur le côté, un port USB-A 3.0. Côté sans-fil, c’est du classique avec la compatibilité avec le Wi-Fi 5 et du Bluetooth 4.2 pour connecter divers appareils compatibles

Le gros point fort de la Nokia Streaming Box 8000 concerne surtout son interface à base d’Android TV. L’OS TV de Google est à jour dans sa dernière version et propose tout ce qu’une box similaire peut offrir, à savoir l’accès au Play Store pour télécharger des applications, une fonction Chromecast pour diffuser du contenu depuis un smartphone, une tablette ou le navigateur ChromeOS de votre PC, et même une compatibilité avec Google Assistant pour effectuer des contrôles vocales depuis la télécommande. On est clairement pas au niveau d’une Nvida Shield côté fluidité et usage, mais elle fait parfaitement le job.

Assez performant pour la plupart des usages

La Streaming Box 8000 n’est pas un monstre de puissance, mais sa puce Amlogic S905X3 couplée à 2 Go de RAM en DDR3 ont de quoi faire tourner quelques applications plus poussées en plus de gérer le streaming de vidéo en haute définition jusqu’en 4K avec du HDR10 en prime. On regrette cependant l’absence du Dolby Vision et du Dolby Atmos pour le son.

