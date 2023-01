Le résistant SSD externe Samsung T7 Shield de 1 To chute sous les 90 euros pendant les soldes

Le SSD externe Samsung T7 Shield, doté d'une capacité de stockage de 1 To, est une référence solide et performante, le tout avec une petite taille. Actuellement, il peut vous revenir à 89 euros au lieu de 169 euros sur Amazon grâce à une réduction doublée d'une ODR.

Pour protéger et sauvegarder efficacement vos données, mieux vaut miser sur un SSD externe robuste, mais aussi performant. Si la gamme Samsung T7 fait partie des plus recommandables sur le marché, sa déclinaison plus solide, le T7 Shield, sera encore plus adaptée à celles et ceux qui souhaitent un modèle compact qui résiste très bien aux chocs. Les soldes d’hiver sont d’ailleurs la période idéale pour mettre la main sur cet appareil puisque son prix baisse de moitié.

Les points forts du SSD Samsung T7 Shield

un SSD compact ;

une solidité à toute épreuve, et résistant à l’eau et la poussière ;

une capacité de stockage de 1 To ;

compatible Android, Windows et macOS.

Initialement proposé à 169 euros, puis réduit à 119 euros, le SSD externe Samsung T7 Shield de 1 To peut vous revenir à 89 euros sur Amazon grâce à une ODR valable jusqu’au 7 février 2023.

Un design compact et une bonne solidité

Le SSD externe Samsung T7 Shield est si compact que sa taille est à peu près similaire à celle d’une carte bancaire, mais sur un centimètre d’épaisseur. On peut donc très facilement glisser ce SSD dans son sac, ou même le mettre dans sa poche si besoin, si l’on part en vadrouille par exemple. Côté design, on a droit à un revêtement extérieur en gomme qui lui permet de se démarquer des autres appareils présents sur le marché, qui adoptent le plus souvent un design plus lisse et sobre. L’un des principaux atouts de ce design, c’est bien sûr sa certification IP65. Cette dernière lui permet d’être résistant à la poussière et à l’eau (mais évitez tout de même de le jeter dans l’eau volontairement). Autre bon point : Samsung assure que son SSD externe est capable de résister aux chutes jusqu’à trois mètres.

Solide aussi au niveau de ses performances

Côté performances, le Samsung T7 Shield est un SSD NVMe PCIe, utilisable avec son port USB-C, avec une vitesse de transfert pouvant aller jusqu’à 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/S en écriture. Vous pourrez ainsi transférer vos fichiers rapidement, et ne plus souffrir de temps de chargements trop lents. La connexion se fait par ailleurs à l’aide de l’un des deux câbles fournis : soit le câble USB-C vers USB-C, soit le câble USB-C vers USB-A. Dans les faits, le SSD saura se montrer très réactif, mais ses performances seront vraiment satisfaisantes sous Windows, où le SSD atteint bien les vitesses promises par la marque en séquentiel.

Enfin, avec ce SSD externe, vous pourrez avoir accès à une solution de chiffrement des données grâce à un système de double partition. Sur une très petite partition uniquement accessible en lecture, Samsung propose plusieurs fichiers d’installation du logiciel de chiffrement ou déchiffrement, ce qui pourra être pratique si vous souhaitez ouvrir votre stockage même sur d’autres PC. Notez que ce logiciel est compatible à partir de Windows 7, macOS 10.10 Yosemite et Android 5.1.

Si vous souhaitez en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du SSD externe Samsung T7 Shield.

