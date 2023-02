Fortuneo : la banque en ligne revient avec une nouvelle prime de 150 euros

C'est reparti pour une nouvelle offre de bienvenue chez Fortuneo. La banque en ligne offre cette fois-ci jusqu'à 150 euros de prime pour tout nouveau compte souscrit dans les jours qui viennent.

En ce début d’année 2023, les banques en ligne souhaitent se mettre en avant via de nouvelles offres de bienvenues. Et ce week-end, c’est Fortuneo qui a pris de l’avance avec une nouvelle offre de bienvenue limitée dans le temps permettant d’obtenir jusqu’à 150 euros via un compte avec carte.

Un compte en ligne chez Fortuneo, c’est quoi ?

Un compte bancaire via une application simple

Avec une CB sans condition de revenu

Pas de frais à l’étranger !

L’offre actuelle cours jusqu’au 16 février 2023 et vous permet d’obtenir une prime allant jusqu’à 150 euros pour l’ouverture d’un compte chez Fortuneo. Elle est uniquement disponible pour les nouveaux clients. N’oubliez pas de renseigner le code promo FTNFEV23 pour bénéficier de cette prime.

Une banque en ligne qui a fait ses preuves

Fortuneo est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa. Lors de l’ouverture de votre compte, le choix de votre future carte bancaire définira ses modalités. Vous avez alors un choix de 4 cartes Mastercard pour toutes les bourses. Il faudra effectivement justifier de ses revenus pour obtenir la CB Mastercard (1 200 euros minimums), la Gold Mastercard (1 800 euros minimums) ainsi que la World Elite CB Mastercard (4 000 euros minimums). La FOSFO Mastercard est quant à elle sans condition de revenu.

Toutes ces cartes n’ont pas de frais de tenues de comptes pour peu que vous les utilisiez. Il vous faudra alors payer une fois par mois pour les trois premières afin de respecter les conditions de gratuité. Les frais peuvent aller de 3 à 5 euros par mois en fonction de la carte choisie.

Les cartes Mastercard ne demandent aucuns frais sur les paiements et les retraits partout dans le monde. Elle mise aussi sur les services proposés. Certaines octroient même des assurances pour vos loisirs et vos voyages. Vous bénéficierez aussi de plafonds de paiements plus élevés avec la Gold MasterCard ou la World Elite, par exemple.

Une application pratique, mais plutôt basique

L’application est quant à elle simple même si elle n’égale pas le niveau de certaines autres banques en ligne comme Boursorama Banque par exemple. Même si elle bénéficie de la visualisation des transactions en direct ou encore de la création de cartes virtuelles.

Fortuneo - Banque & Bourse Télécharger Fortuneo - Banque & Bourse gratuitement APK

Elle a connu de nombreuses mises à jour pour se mettre à la page au fil du temps, avec des outils de gestion de budget ou la possibilité de bloquer temporairement sa carte bancaire. Mais en dehors d’un menu permettant de visualiser les cours boursier, rien de bien neuf sous le soleil.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Fortuneo, lisez notre avis complet.

Comment s’inscrire et obtenir jusqu’à 150 euros ?

Lors de votre inscription, après avoir rempli un formulaire, il suffira de fournir un avis d’imposition pour justifier de vos revenus. Un dépôt initial de 300 euros sera aussi demandé à l’ouverture de votre nouveau compte. Pour bénéficier de l’offre, vous devez vous inscrire avant le 16 février 2023 en renseigner le code promo « FTNFEV23 ». Votre dossier devrait être alors finalisé sous 2 semaines maximum.

Quelle que soit la carte choisie, il faudra effectuer 5 paiements avant le 12 septembre prochain pour bénéficier des 70 euros offerts. Si vous optez pour la Gold Mastercard, avec la même condition précédente, vous recevrez 80 euros supplémentaires, soit 150 euros en tout ; directement versés sur votre compte Fortuneo. Seules ces deux cartes sont éligibles à l’offre. La réalisation de cinq paiements au moyen de la carte souscrite sera demandée sous 90 jours suivant l’ouverture du compte et avant que l’argent soit viré sur le compte dans un délai de 2 semaines.

Notre comparateur

Afin d’en savoir plus à propos des banques en ligne, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des meilleures banques en ligne.

Les meilleures banques en ligne La banque la moins chère Boursorama Banque 130€ offerts pour l'ouverture d'un compte grâce au code BRSMOV130 Découvrir La meilleure banque en ligne Hello bank! Jusqu'à 80 € offerts + 6 mois offerts sur la cotisation des offres Hello Découvrir La banque la plus moderne Fortuneo Jusqu'à 150 € offerts avec une carte Gold CB Mastercard Découvrir Toutes les banques en ligne

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).