Voilà un excellent prix pour ce PC portable sous Ryzen 5 équipé d’un écran OLED

L'Asus Vivobook 15X OLED marque des points grâce à son écran de qualité, mais aussi grâce à sa configuration puissante. Le tout n'est pourtant plus aussi cher qu'auparavant puisque sur le site de la marque, ce laptop est affiché à 649,99 euros au lieu de 799,99 euros.

Asus est sans conteste l’une des marques qui dominent le marché des PC portables, et surtout quand on parle d’écrans. Le constructeur a, en effet, misé sur l’OLED pour plusieurs de ses références, notamment celles destinées à la bureautique comme le Vivobook 15X OLED. Ce dernier est donc capable d’afficher des images d’une grande qualité, ce qui permettra d’enchaîner les différentes tâches de manière beaucoup plus agréable. Le moment est d’ailleurs idéal pour essayer ce laptop, puisque son prix bénéficie de 150 euros de réduction.

L’Asus Vivobook 15X OLED, c’est…

Un écran Full HD OLED de 15,6 pouces

Une puce AMD Ryzen 5 5600H

Un SSD de 512 Go au format M.2 NVMe

Initialement proposé à 799,99 euros, l’Asus Vivobook 15X OLED est désormais affiché à 649,99 euros sur le site officiel du constructeur.

Un laptop aux finitions soignées et de l’OLED avant tout

L’Asus Vivobook 15X OLED est une machine aux finitions soignées et épurées, avec son châssis métallique et sans fioritures. Malgré sa diagonale d’écran de 15,6 pouces, ce qui le place parmi les grands PC portables, il parvient tout de même à être facilement transportable puisqu’il ne pèse que 1,70 kg. Il pourra donc aussi bien être utilisé en télétravail qu’en déplacement. Cet ultrabook se démarque aussi par la finesse de son châssis, ce qui ne l’empêche pas d’embarquer une connectique bien fournie : on aura ainsi droit à un port USB-A 2.0, un port USB-C 3.2, deux ports USB-A 3.2, un port HDMI 1.4 ou encore une prise jack 3,5 mm. De quoi connecter plusieurs périphériques si besoin pour compléter son installation.

Le principal point fort de ce laptop est évidemment cet écran OLED Full HD (1 920 x 1 080), qui affiche des images d’une grande qualité, avec les noirs profonds et les contrastes infinis traditionnellement promis par cette technologie d’affichage. Que vous souhaitiez faire de la retouche photo, du montage vidéo ou encore visionner des séries, le confort visuel sera tout à fait agréable. On regrettera peut-être le taux de rafraîchissement qui ne dépasse pas les 60 Hz, mais pour une machine dédiée à la productivité, et moins au jeu, la fluidité restera suffisante.

Des performances qui ne sont pas en reste

Outre une excellente qualité d’image, l’Asus Vivobook 15X OLED propose aussi de belles performances, puisqu’il intègre une puce AMD Ryzen 5 5600H, cadencée à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,2 GHz) et épaulée par 8 Go de mémoire vive. Une configuration qui permettra de faire tourner tout type de tâches de bureautique. Le multitâche et quelques applications gourmandes pourront même être supportés. Le Vivobook est également muni d’un SSD M.2 NVMe de 512 Go : vous bénéficierez ainsi d’une grosse capacité de stockage, en plus de profiter de temps de chargement réduits et d’une belle fluidité. Pour le jeu, en revanche, la partie graphique sera limitée, ce qui n’est pas idéal pour enchaîner les parties.

