PSG-Bayern : cette offre RMC va vous permettre de suivre le match et bien plus encore

Il fallait donc que ça tombe pour la Saint-Valentin : PSG- Bayern, c'est l'affiche de la journée pour les fans de foot et c'est sur RMC Sport que ça se passe.

C’est la grande affiche de l’année pour les fans de foot et plus particulièrement pour les fans du PSG. Paris Saint Germain – Bayern de Munich aura lieu ce soir à 21 heures et la tension ne cesse de monter avant le coup d’envoi. Si vous vous posiez la question des chaines diffusant le match, comme l’année dernière, c’est sur RMC et Canal + que ça se passe. On vous donne ici les informations pour vous abonner.

Que propose l’abonnement à RMC Sport ?

Tous les matchs de Ligue des champions et d’Europa League en direct

Avec la NBA, la NFL, les championnats de boxe et de MMA (UFC)

Avec ou sans engagement

Application disponible sur tous les écrans (TV, tablette, navigateur, smartphones et consoles)

En ce moment, l’abonnement à RMC Sport est à 19 euros par mois avec un engagement d’un an avant de repasser à 29 euros par mois. Vous pouvez aussi prendre la formule sans engagement à 25 euros mensuels.

Si vous souhaitez compléter votre offre sportive, l’abonnement à RMC Sport + les chaines Bein Sport est également à 19 euros par mois pendant 6 mois (avec engagement) puis passe à 29 euros par mois par la suite. Cet abonnement est aussi disponible sans engagement à 35 euros mensuels.

Le match sera aussi diffusé sur Canal+ via l’abonnement Canal+ Sport à 34,99 euros par mois durant un an avec un engagement sur 24 mois.

Le meilleur du Football européen

Si vous suivez la Ligue des champions, RMC est bien à l’honneur en diffusant une bonne partie des grands matchs. Et, si les 8ᵉ de finale sont sur le point de débuter, vous aurez l’occasion d’en profiter l’année prochaine avec la nouvelle formule de la compétition. Notez que si vous optez pour l’offre avec Bein Sport, vous pourrez avoir accès à tous les matchs de C1, des phases de poules aux phases de barrages. Notez également que RMC et Bein Sport sont aussi diffuseurs de l’Europa League et de l’Europa Conférence League.

Parce qu’il n’y a pas que le foot dans la vie, RMC Sport et Bein Sports proposent aussi d’autres compétitions sportives. Au programme, on retrouve la NBA et la NFL côté sports US avec la diffusion en direct des compétitions de Basket et de Foot US. On retrouve aussi les sports de combat avec l’UFC, le Bellator MMA ou encore les championnats de boxe avec la PBC (Premier Boxing Champions).

Du sport sur tous les écrans

L’application RMC Sport est disponible sur iOS et Android pour visionner les matchs depuis smartphone et tablettes. Les 15 chaînes RMC sont par ailleurs visionnables sur navigateurs web ou sur TV connectée via l’application disponible sur la plupart des OS dédiés (Android TV, APPLE TV, Tizen OS, WebOS, etc.). Bein Sports est quant à lui uniquement accessible via navigateur ou sur Bein Sports Connect via MyCanal.

Le streaming, c’est la vie !

