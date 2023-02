L’offre sur la Ring Video Doorbell rend cette sonnette connectée irrésistible

Plusieurs solutions s'offrent à vous sur la surveillance. Il y en a pour tous les gouts et toutes les bourses. Sur les sonnettes connectées, quelques modèles restent une valeur sûre et parmi eux, vous avez la Ring Video Doorbell. Amazon vous offre la possibilité de l'avoir beaucoup moins chère, au lieu de 99 euros, vous n'allez payer que 69 euros.

Ring est une marque connue dans la sécurité connectée. Les produits du constructeur sont appréciés parce que durables, fiables et faciles d’utilisation. La Ring Video Doorbell date certes, étant le premier modèle de sa gamme de sonnettes connectées, mais celle-ci est la seconde génération, un peu plus aboutie. Pour l’avoir à -30 %, rendez-vous sur Amazon.

Qu’attendre de la Ring Video Doorbell ?

Une caméra HD embarquée

Compatible à Alexa

Un écran connecté de 5,5 pouces

Au lieu de 99 euros habituellement, la Ring Video Doorbell (2e gen) est maintenant disponible en promotion à 69 euros sur Amazon.

Bien plus qu’une sonnette connectée

La Ring Video Doorbell, c’est quoi ? C’est un dispositif qui se tient dans une poche (mais qui n’y a pas sa place) avec ses 12,7 x 6,2 x 2,8 cm de dimensions. Cette sonnette vidéo est livrée avec tous les outils et matériels nécessaires pour son installation : câble d’alimentation micro USB, support de fixation, autocollant d’avertissement, etc. Disposant de sa propre batterie, l’appareil se branche sur un secteur. L’installation est à la portée de tous. Il en est de même pour le contrôle.

Une fois installée, il ne vous reste qu’à la connecter à votre Wi-Fi et la sonnette connectée est opérationnelle. Grâce à l’application dédiée Ring, vous avez accès à des fonctionnalités pratiques. Vous serez, par exemple, notifié si l’on sonne dessus ou si un mouvement suspect a été repéré par son détecteur de mouvement ou sa vidéo de surveillance. Vous avez également droit à la vidéo en direct ou encore activer le système audio bidirectionnel.

Des fonctions dans l’air du temps

Malgré son petit format et son design compact et discret, cette sonnette connectée cache quelques fonctions utiles. Sa caméra intégrée de 1080 pixels, avec un angle de vision à 155°, permet de bien entendre et de voir, de jour comme de nuit, ce qui se passe autour de la sonnette. Sa vision nocturne livre des images nettes. La Ring Video Doorbell compte des haut-parleurs et un micro bidirectionnel grâce auxquels vous pouvez interagir avec vos interlocuteurs.

Vous pouvez prendre le contrôle de la sonnette connectée sur votre smartphone ou tablette grâce à l’application Ring, disponible sur Android et iOS. Ce modèle est aussi compatible à Alexa, ce qui représente un autre moyen de le gérer. Enfin, vous pouvez mieux personnaliser les réglages du détecteur de mouvement, ce qui évite des notifications non désirées.

Les alternatives à la Ring Video Doorbell ?

Afin de savoir quelle sonnette vidéo correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures sonnettes connectées du moment sur Frandroid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.