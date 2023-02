Samsung Odyssey G4 : super prix pour ce moniteur gaming 27″ et 240 Hz sur Amazon

Avec son taux de rafraîchissement de 240 Hz, l'écran PC Samsung Odyssey G4 est résolument tourné vers le gaming. Cette caractéristique plutôt rare sur les moniteurs ne l'empêche pourtant pas d'afficher un prix nettement plus abordable que d'autres : 229 euros au lieu de 349 euros.

Pour enchaîner les combos sans ralentissement ou autre accroc dommageable pour la suite du jeu, Il vaut mieux miser sur un moniteur promettant un très bon taux de rafraîchissement. L’écran PC Samsung Odyssey G4 devrait donc satisfaire les joueuses et les joueurs exigeants grâce à sa fiche technique. D’autant plus qu’en ce moment, il est affiché à son prix le plus bas après 120 euros de remise.

Les points forts du moniteur Samsung Odyssey G4

Une dalle IPS Full HD de 25 pouces + 1 ms

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Compatible Nvidia G-Sync et AMD FreeSync

Initialement proposé à 349 euros, l’écran PC gamer Samsung Odyssey G4 est désormais affiché à 229 euros sur Amazon. Il s’agit du prix le plus bas constaté sur la plateforme pour cette référence.

Une excellente fluidité à chaque partie

Certes, le moniteur Samsung Odyssey G4 embarque une dalle IPS Full HD de 25 pouces, et non du QHD, ce qui serait encore plus agréable pour profiter d’encore plus de détails dans les sessions de jeu. Pour autant, les images resteront suffisamment nettes. Mais, le principal atout de cet écran, c’est évidemment ce taux de rafraîchissement de 240 Hz, qui assurera un affichage très fluide lors de chaque combo et action de jeu. Les mouvements rapides ne souffriront d’aucun ralentissement, et pourront au contraire s’exécuter avec une très grande réactivité, tandis que les lags seront efficacement éliminés. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms, grâce auquel les images floues ne seront qu’un mauvais souvenir.

Autrement, le Samsung Odyssey G4 propose les compatibilités avec les technologies AMD FreeSync et Nvidia G-Sync, qui se chargeront de limiter le phénomène de tearing (ou déchirure d’écran), ainsi que les saccades qui peuvent perturber une session de jeu. Le HDR10 sera aussi présent et offrira des couleurs et contrastes riches.

Un écran robuste

Par ailleurs, le Samsung Odyssey G4 peut aussi se vanter d’avoir une structure plutôt solide, surtout grâce à son pied en Y qui permet de le garder très stable. La marque a également opté pour un design plutôt futuriste, avec une identité très marquée « gaming », notamment grâce à son dos muni d’un cercle bleu. L’ergonomie sera d’ailleurs assurée par son pied réglable en hauteur ; l’inclinaison sera aussi modulable, et l’écran pourra même pivoter jusqu’à 90°, soit en mode portrait. Enfin, la connectique se compose de deux ports HDMI, d’un DisplayPort et d’une prise casque pour pouvoir connecter d’autres périphériques si nécessaire.

Les meilleurs moniteurs adaptés au jeu

