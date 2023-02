Poco M5 : le smartphone abordable de Xiaomi chute à 169 €, mais seulement aujourd’hui

Xiaomi a officiellement lancé le Poco M5 en septembre 2022. Ce smartphone d'entrée de gamme a des sérieux arguments pour faire face à la concurrence comme le Samsung A13 4G ou le Realme 8i. Pour aujourd'hui, l'avantage du prix revient au Xiaomi Poco M5, dont la version 6+128 Go est en promotion sur Cdiscount, à 169 euros au lieu de 209 euros.

Depuis longtemps, Xiaomi a pour habitude d’innover le segment d’entrée de gamme avec différents modèles toujours plus performants malgré le prix contenu. Pour 2022, l’un d’eux est le Poco M5. Ce smartphone affiche une configuration qui contentera les petits budgets désireux d’avoir un appareil fonctionnel au quotidien. De plus, une vente flash permet aujourd’hui de l’avoir moins cher.

Qu’attendre du Xiaomi Poco M5 ?

Un écran Full HD+ rafraichis à 90 Hz

Une bonne autonomie et compatible charge rapide 18 W

Le processeur MediaTek Helio G99 gravé à 6 nm

Au lieu de 209 euros habituellement, le Xiaomi Poco M5 (6 + 128 Go) est maintenant disponible en promotion à 169 euros sur Cdiscount.

Sur la continuité de la gamme Poco M

Comme pour les précédentes générations, Xiaomi soigne la finition du Poco M5. Ce smartphone arbore une coque en similicuir sur laquelle on retrouve le logo Poco sur le module à triple capteur photo. Le capteur principal de 50 Mpx qui fait le travail quand les bonnes conditions sont réunies. À l’avant, on a un capteur frontal de 5 Mpx sur lequel il faut peu en demander.

Toujours à l’avant, l’écran de 6,58 pouces est ponctué par un poinçon en forme de goutte d’eau où se loge le capteur seflie. Les bordures sont très marquées sur la partie inférieure. Pour ce smartphone, Xiaomi a opté pour une dalle LCD avec une définition Full HD+. On note d’ailleurs la présence de Corning Gorilla Glass 3 pour protéger l’écran. Et, pour apporter de la fluidité au tout, on a un taux de rafraichissement allant jusqu’à 90 Hz.

Des caractéristiques cohérentes

Le constructeur chinois a choisi d’animer le Poco M5 avec le processeur MediaTek Helio G9. Ce SoC apportera du peps lors de votre usage. Quant au Mali-G57 MC2, le GPU de ce smartphone, il va optimiser les rendus d’images et l’affichage vidéo, avec la possibilité de supporter l’enregistrement vidéo en 1080p@30fps. Pour épauler la puce, on a 6 Go de RAM et une ROM de 128 Go de stockage, que vous pouvez étendre jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Cette configuration est en mesure de répondre aux tâches quotidiennes basiques, mais évitez les jeux 3D.

C’est une constante chez Xiaomi, chaque modèle se trouve être endurant et le Poco M5 ne fait pas exception. Ce smartphone embarque une batterie de 5 000 mAh qui peut vous tenir deux jours. La recharge se fait via un port USB-C et la charge rapide est de la partie. Enfin, pour un modèle d’entrée de gamme, le Poco M5 est pas mal fourni avec du NFC, Bluetooth 5.3, une prise Jack 3.5 mm et du Wi-Fi 5.

Les alternatives au Xiaomi Poco M5 ?

Afin de comparer le Xiaomi Poco M5 avec d’autres modèles disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment sur Frandroid.

