Nest Protect : le détecteur de fumée de Google est moins cher sur Amazon

Plus pratique que les modèles standards, les détecteurs de fumée connectées sont indispensables pour assurer la sécurité de son domicile. Et si vous souhaitez en acquérir un, le Google Nest Protect est aujourd’hui moins cher : 149,52 euros contre 178,22 euros.

En cas d’incendie domestique, les détecteurs de fumée sont des outils qui aident à assurer la sécurité des personnes présentes dans son domicile, mais qui sont aussi utiles pour préserver ses biens. Il existe des modèles intelligents, comme le Google Nest Protect, qui vous alerte en temps réel sur votre smartphone en cas de départ de feu. Il apporte quelques fonctionnalités pratiques au quotidien et se négocie aujourd’hui à moins de 150 euros.

Le Nest Protect, c’est quoi ?

Il est capable d’identifier les feux lents ou rapides

Alerte en temps réel depuis votre téléphone

Une installation simple

Avec un prix barré à 178,22 euros, le Google Nest Protect tombe à 149,52 euros sur Amazon après 16 % de réduction.

Un appareil discret et efficace

Comme tout bon produit de la firme Mountain View, le Nest protect a un look soigné et minimaliste. L’appareil discret de Google va pouvoir se dissimuler dans le décor facilement, avec ses petites dimensions et son revêtement blanc. Ce modèle a été revu par la marque, à présent, il est plus simple de changer les piles (grâce à une trappe) et un nouveau support facilite l’installation.

Son but premier est bien sûr de vous alerter en cas d’incendie et déclenchera une alarme incendie de 80 dB sur un périmètre de 3 mètres. Ce Google Nest Protect apporte surtout un nouveau capteur « double spectre » qui permet de détecter la fumée, que la combustion soit lente ou rapide. Le Nest Protect va encore plus loin et peut aussi détecter le monoxyde de carbone, un gaz toxique à la fois invisible et inodore. Il va également savoir distinguer vapeur et fumée grâce à son capteur d’humidité.

Des fonctionnalités pratiques

En cas d’incident, le détecteur Nest Protect peut envoyer une alerte sur votre mobile. Vous recevez un message lorsque l’alarme se déclenche, et la nature du danger. Par exemple, s’il y a une légère fumée causée par vos toasts dans le grille-pain, une lumière jaune vous avertit pour que vous puissiez vérifier. Autrement, si le niveau de fumée ou de monoxyde de carbone devient dangereux, le Nest Protect émet une alerte, clignote en rouge et indique quelle pièce est concernée.

À travers l’application Nest, vous obtiendrez d’autres informations utiles comme savoir si les piles sont en fin de vie, ou que le capteur est en panne. Vous pouvez même couper l’alarme du Nest Protect. Et, la nuit tombée, il se montre discret pour vérifier que tout fonctionne correctement : ses piles et ses capteurs. Il existe une fonctionnalité Veilleuse afin d’éclairer votre chemin dans l’obscurité.

Pour sécuriser votre domicile

Toujours dans l’idée de protéger votre domicile avec une autre solution tout aussi utile, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures alarmes connectées en 2023.

