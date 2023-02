Toujours recommandable, le Samsung Galaxy S21 Ultra chute à 419 € seulement

Parmi la gamme Ultra de Samsung, le S21 Ultra est l'un des modèles les plus appréciés et même 2 ans après sa sortie, nous le recommandons chaudement. D'autant plus qu'il ne coûte plus que 419 euros contre 1 259 euros au départ.

Si vous êtes intéressés par la gamme Ultra de Samsung, il faudra débourser 1 419 euros pour le tout nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra. Un budget conséquent donc, c’est pourquoi il est toujours intéressant de se tourner vers les modèles de la génération précédente qui offrent une expérience haut de gamme à plus petit prix. Assez critiqué pour ses performances, le S22 Ultra n’a pas su conquérir totalement notre cœur, mais s’il y en a bien un que nous pouvons vous recommander, c’est le S21 Ultra. Aujourd’hui, il se négocie à un prix très bas, et devient un smartphone premium vraiment accessible.

Pourquoi recommander le S21 Ultra ?

Des finitions impeccables et un bel écran Oled

Un module photo polyvalent toujours excellent

Encaisse une bonne journée d’utilisation

Avec un prix conseillé à 1 259 euros à sa sortie, le Samsung Galaxy S21 Ultra (12 + 128 Go) a connu depuis de nombreuses promotions. Aujourd’hui, il est possible de l’obtenir pour seulement 419,99 euros en utilisant le code RAKUTEN20 sur le site marchand Rakuten. Sachez qu’il s’agit de la version américaine (G998U) dotée d’un Snapdragon 888.

En alternative moins chère, on retrouve également le Samsung Galaxy S21 qui se négocie à 299 euros contre 859 euros à son lancement, avec le code RAKUTEN20.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le Samsung Galaxy S21 Ultra.



Un téléphone qui vaut encore le détour

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est assez imposant avec une diagonale de 6,8 pouces, mais la qualité des finitions sur les contours du smartphone le rend très agréable en main. L’écran incurvé est excellent, puisque Amoled avec une définition Quad HD à 3 200 x 1 440 pixels et un taux de rafraichissement adaptatif à 120 Hz. La luminosité maximale est aussi très forte pour apprécier du contenu dans n’importe quelle situation.

L’un des points forts de ce modèle Ultra est son module photo. Les possibilités sont nombreuses et la qualité est tout simplement excellente. Son capteur principal de 108 mégapixels plaît beaucoup par ses performances, mais c’est vraiment le zoom x10 optique qui attire l’attention par sa qualité impeccable. Le zoom x100 numérique est très loin d’être ridicule, mais il reste gadget.

Avec de beaux jours devant soi

Le constructeur sud-coréen a longtemps proposé sa puce Exynos sur ses smartphones haut de gamme pour le marché européen. Un désavantage qui est depuis révolu avec l’arrivée du S23 Ultra. Pour en revenir sur le S21 Ultra, ce dernier est sorti en France avec une puce Exynos 2100, mais dans ce bon plan, vous allez pouvoir bénéficier du très bon Snapdragon 888. Bien que ce dernier ne soit plus tout jeune, ce processeur assure de bonnes performances, de la simple navigation, à la création jusqu’aux jeux 3D en qualité optimale. Il profite de la compatibilité avec la 5G. S’il est sortie sous Android 11, il peut bénéficier d’une mise à jour pour profiter d’Android 13.

Pour tenir la cadence, le S21 Ultra intègre une grosse batterie de 5 000 mAh pour tenir une journée sans broncher. Il est dommage de ne pas avoir une puissance de recharge au-delà de 25 W. Et il faudra d’ailleurs se passer du chargeur, absent dans la boîte. À noter, la charge sans fil et inversée sont évidemment au rendez-vous.

Pour avoir plus de détails, nous vous invitons à lire notre test sur le Samsung Galaxy S21 Ultra.

Le top des smartphones du moment

Si vous voulez comparer le Samsung Galaxy S21 Ultra avec d’autres références récentes sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones en 2023.

