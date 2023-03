C’est au tour du Google Pixel 7 Pro de bénéficier d’une promotion inédite

Le Google Pixel 7 Pro est l'un des meilleurs smartphones de la fin de l'année dernière. Il a su rendre la photo encore plus impressionnante qu'avant. Si vous attendiez une baisse de prix, c'est le moment de craquer grâce à cette offre inédite chez Boulanger.

Pour celles et ceux qui recherchent le meilleur smartphone pour prendre des photos, mais sans dépenser plus de 1 000 euros, on ne peut que conseiller le Pixle 7 Pro made by Google. Évidemment, la partie photo n’est pas sa seule qualité. Aujourd’hui, comme son petit-frère il y a quelques jours, il profite à son tour d’une remise totalement inédite, avec plus de 200 euros en moins sur la facture.

Que retenir du Pixel 7 Pro ?

Les performances en IA de la puce Tensor G2

Le super zoom vraiment efficace

L’autonomie de plus d’un jour

Lancé à 899 euros, le Google Pixel 7 Pro est aujourd’hui affiché à 779 euros chez Boulanger, mais un bonus reprise de 100 euros pour un ancien appareil (smartphone, tablette, etc.) vous permet aujourd’hui d’obtenir ce smartphone premium à seulement 679 euros. Il est donc nécessaire de choisir le retrait en magasin pour profiter de cette offre.

Un air de déjà-vu, mais en plus puissant

Le Google Pixel 7 Pro propose le même format et la même taille d’écran que son prédécesseur avec une dalle OLED incurvée de 6,7 pouces en définition QHD+, sans oublier le taux de rafraichissement à 120 Hz. Il est toutefois légèrement moins haut et moins large, ce qui permet aux bordures d’êtres plus fines, mais le téléphone prend quand même 2 grammes sur la balance.

D’ailleurs, le Pixel 7 Pro embarque cette fois-ci la deuxième génération de la puce de Google, à savoir le Tensor G2. Encore une fois, la firme de Mountain View a mis l’accent sur l’intelligence artificielle pour fournir les meilleures performances sur des usages quotidiens. Toutefois, l’expérience gaming a été améliorée avec un GPU passant du Mali-G78 MP20 au Mali-G710 MP07, le même que sur le ROG Phone 6D, un smartphone conçu pour le jeu vidéo sur mobile. Vous aurez donc un smartphone suffisamment puissant, avec une tonne de fonctionnalités permises par l’IA sur l’interface Android, comme la traduction hors connexion et autres.

Une partie photo au top du top

Pour le module photo à l’arrière, Google a choisi de garder la même configuration que sur le Pixel 6 Pro (un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels), sauf pour le téléobjectif de 48 mégapixels qui passe de x4 à x5. Il est donc possible de profiter d’un meilleur zoom, jusqu’à x30 en conservant une définition convenable avec le mode « Super Res Zoom » et avec une stabilité exemplaire. Ce n’est pas le seul ajout logiciel pour capturer de beaux clichés, on peut aussi noter la présence du « Face Unblur » pour des portraits nets en toutes circonstances.

Concernant l’autonomie, on retrouve une batterie de 5 000 mAh capable de faire tenir le smartphone pendant une bonne journée, voire plus selon votre utilisation. On regrette cependant un charge rapide moins efficace que chez la concurrence sur le même segment tarifaire, car le bloc d’alimentation n’est que de 30 W. On se réconforte toutefois avec la compatibilité charge sans fil jsuqu’à 23 W (avec le Google Pixel Stand 2e génération uniquement).

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 7 Pro.

Afin de comparer le Google Pixel 7 Pro avec d’autres smartphones doués pour prendre de beaux clichés, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs photophones du moment.

