DJI Mini 2 : le petit drone grand public devient plus abordable grâce à cette offre

Doté d'un format compact, le DJI Mini 2 est l'un des plus petits drones de la marque, ce qui en fait une référence idéale pour le plus grand nombre, y compris les débutants. Il est même capable de filmer en 4K. Actuellement, il est disponible à un meilleur prix, puisqu'il est proposé à 399 euros au lieu de 459 euros sur Darty.

Les drones sont bien souvent hors de prix pour les non-professionnels qui souhaitent s’essayer à la vidéo aérienne de manière récréative. Mais, il est heureusement possible de trouver des drones d’entrée de gamme tout à fait performants, y compris dans les gammes de produits des marques leaders du secteur. C’est, par exemple, le cas chez DJI, qui propose son DJI Mini 2, un modèle compact capable de filmer en 4K et doté de moteurs puissants. Et, l’un de ses points forts, c’est son prix encore plus accessible aujourd’hui.

Les points forts du DJI Mini 2

Un drone léger qui pèse moins de 250 grammes

Filme en 4K à 30 ips

Un pilotage ludique

Auparavant affiché à 459 euros, le drone DJI Mini 2 est désormais proposé à 399 euros chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le DJI Mini 2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le DJI Mini 2 au meilleur prix ?

Un modèle léger et facile à manipuler

Contrairement à d’autres drones davantage destinés aux professionnels ou aux amateurs confirmés, le DJI Mini 2 est idéal pour le grand public et les débutants grâce à son format compact. En effet, il ne pèse que 249 grammes, ce qui le rendra facilement transportable et manipulable. Mention spéciale pour son squelette pliable : une fois les quatre pattes et les hélices dépliées, le Mini 2 atteint une envergure de seulement 15,9 centimètres x 20,3 centimètres. Il ressemblerait presque à un jouet, mais c’est bien un drone performant qu’on a sous les yeux.

Facile à transporter, mais aussi facile à contrôler : pour démarrer l’expérience avec le DJI Mini 2, il suffira de télécharger l’application DJI Fly, disponible sur iOS et Android, puis d’insérer votre smartphone dans la manette dotée de joysticks amovibles. Un port USB-C sera d’ailleurs présent, enfin. Par ailleurs, le smartphone se fixe au-dessus de la radiocommande grâce à un système de glissière, et s’y connecte à l’aide d’un câble. Une version Lightning, micro-USB et USB-C sont livrées avec le Mini 2. Vous pourrez alors obtenir un retour vidéo en HD en plein vol.

Des vidéos tournées en 4K

En vol, le DJI Mini 2 sera capable de capturer des vidéos en 4K à 30 images par seconde, alors que la première version ne filmait qu’en 2,7K. De quoi profiter d’une excellente qualité d’image, renforcée par une très bonne stabilité. Le DJI Mini 2 embarque également des moteurs puissants qui lui permettront de maintenir sa trajectoire même s’il y a du vent. La nouvelle radiocommande et la transmission propriétaire OcuSync 2.0 proposent d’ailleurs une expérience de vol très agréable. S’agissant de l’OcuSync 2.0 justement, ce système de transmission était déjà présent sur les drones haut de gamme Mavic Air 2 et Mavic 2 de la marque. Sur le papier, le Mini 2 est donc capable de transmettre des vidéos en flux HD jusqu’à 10 km et d’être piloté jusqu’à une altitude de 4 km, mais veillez tout de même à garder le drone à vue d’œil, c’est obligatoire en France. D’autant plus que ce drone n’embarque pas de capteurs d’obstacles, donc avoir une vue dégagée sera toujours mieux.

En vol, vous pourrez également profiter des modes « intelligents », comme les Spotlight 2.0, ActiveTrack 3.0 et Point of Interest 3.0. Les modes QuickShots et Hyperlapse seront aussi présents. Concernant son autonomie, le DJI Mini 2 pourra fonctionner durant 24 minutes environ, selon notre test. Si cette durée semble courte, il s’agit pourtant d’un bon résultat pour un drone d’entrée de gamme destiné au grand public.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du DJI Mini 2.

Les meilleurs modèles pour la vidéo aérienne

Si vous souhaitez découvrir d’autres références présentes sur le marché que nous recommandons les yeux fermés, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs drones en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.