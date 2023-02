Lenovo Tab P11 : la version 5G de cette tablette est 150 € moins chère aujourd’hui

Avec la Lenovo Tab P11 5G, le constructeur propose une tablette qui pari sur la connectivité, tout en affichant des caractéristiques équilibrées. Aujourd'hui, la marque réduit le prix de la version 6+128 Go. Au lieu de 499 euros, vous l'aurez à 349 euros.

Il existe différentes déclinaisons de la gamme Tab P11. Chaque itération répond à des besoins spécifiques et la Lenovo Tab P11 5G s’adresse aux familles qui veulent rester connectées, même en vacances, par exemple. De plus, cette tablette a suffisamment de puissance pour répondre aux attentes de chacun. En ce moment, Lenovo vous accorde 150 euros de rabais sur le modèle 6+128 Go.

Qu’attendre de la Lenovo Tab P11 5G ?

Le processeur Snapdragon 750G

Écran de 11 pouces en 2K

Certifiée Dolby Vision et Dolby Atmos

Au lieu de 499 euros habituellement, la Lenovo Tab P11 5G est maintenant disponible en promotion à 349 euros chez Lenovo.

Une configuration qui s’étoffe

La Lenovo Tab P11 5G est un peu plus performante que les autres modèles de la gamme grâce notamment au SoC Snapdragon 750G. Cette puce apporte la connectivité 5G, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1, ce qui garantit davantage de vitesse et de fluidité dans vos tâches quotidiennes. Le GPU Adreno 619 en tire le meilleur pour amener des performances graphiques plus avantageuses. Cette configuration permet de jouer confortablement à des jeux un peu gourmands, de streamer sans lag, de naviguer plus vite, etc.

Pour compléter cette configuration, Lenovo a choisi une RAM LPDDR4x de 6 Go ainsi qu’une ROM UFS 2.1 de 128 Go. Cela offre une vitesse de lecture et d’écriture considérable, ce qui vous fera gagner du temps à l’usage au quotidien. Pour en revenir au stockage, vous pouvez l’étendre jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Plusieurs services Google y sont préinstallés, dont Google Kids Space qui donne accès à des milliers de contenus éducatifs et adaptés aux plus petits.

Un écran 2K avec Dolby Vision

Lenovo a fait quelques efforts, aussi bien sur l’audio que sur le visuel, pour apporter de l’immersion à la Tab P11 5G. Ce modèle embarque quatre haut-parleurs JBL certifiés Dolby Atmos. Vous aurez ainsi du son spatial avec beaucoup de détails, que ce soit en écoutant de la musique ou en regardant des vidéos. Cette tablette prend également en charge la technologie HDR et Dolby Vision. Ces technologies vont optimiser l’expérience utilisateur lors du visionnage.

La Lenovo Tab P11 5G dispose d’un écran de 2 000 x 1 200 pixels de définition (2K) avec une luminosité à 400 nits rafraichis à 60 Hz. C’est suffisamment lumineux pour que vous puissiez profiter agréablement de vos streaming et vos jeux. Enfin, la tablette compte une batterie de 7 700 mAh, soit une autonomie de 12 heures en streaming vidéo contre 14 heures avec un usage standard. Il faut compter 3 heures pour la recharger complètement via un port USB-C.

Les alternatives à la Lenovo Tab P11 5G ?

Afin de savoir quelle tablette tactile correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes du moment sur Frandroid.

