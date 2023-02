OnePlus Nord CE 2 Lite : 104 euros de ristourne pour ce surprenant smartphone

Si vous recherchez un smartphone qui possède une configuration équilibrée, le OnePlus Nord CE 2 Lite est une bonne option sur l'entrée de gamme. Déjà commercialisé avec un bon rapport qualité/prix, la version 8 + 128 Go est en promotion sur Cdiscount, dont le prix de 319 euros tombe à 215 euros.

Dévoilé il y a quelques mois, le OnePlus Nord CE 2 Lite est un nouveau modèle assez complet pour son prix. Il mise avant tout sur l’autonomie, mais n’oublie pas de proposer une expérience utilisateur fluide avec son écran à 120 Hz. Il a de quoi séduire les petits budgets, surtout maintenant qu’il perd plus de 100 euros de son prix.

Qu’attendre du OnePlus Nord CE 2 Lite ?

Son SoC Snapdragon 695

Un écran Full HD+ à 120 Hz

Excellente autonomie et charge rapide efficace

Au lieu de 319 euros habituellement, le OnePlus Nord CE 2 Lite (8 + 128 Go) est disponible en promotion à 215 euros chez Cdiscount.

Une configuration bien optimisée

Le OnePlus Nord CE 2 Lite dispose d’une dalle LCD de 2 412 x 1 080 pixels de définition avec une luminosité maxime de 600 nits. On apprécie sa fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, ce qui apporte du confort et de la fluidité au quotidien.

Le Nord CE 2 Lite est animé par le processeur Snapdragon 695, ce qui lui offre une compatibilité avec les réseaux 5G mais aussi du Bluetooth 5.2, du NFC ou encore du WiFi 5. Ce SoC pour le moins efficace est épaulé par une 8 Go et un stockage UFS 2.2 de 128 Go, extensible grâce à une carte microSD.

Endurance, polyvalence et bonne expérience

Basée sur Android 13 (depuis Décembre 2022), OxygenOS, l’interface logicielle du OnePlus Nord CE 2 Lite propose une bonne expérience au quotidien. Pour la partie photo, on a un triple capteur photo, dont le principal de 64 Mpx s’en sort bien quand les bonnes conditions sont réunies. Le capteur frontal de 16 Mpx livre des clichés corrects dans les bonnes conditions lumineuses.

Ce smartphone brille par son endurance. Sa batterie de 5 000 mAh assure une autonomie de deux jours avec un usage standard. Si vous avez un besoin urgent de batterie, la charge SuperVOOC de 33 W récupèrera 55% en une demi-heure. La charge se fait via un port USB-C. Enfin, OnePlus fait l’impasse sur la charge sans fil pour ce modèle, ce qui n’est pas dramatique vu son positionnement tarifaire.

Les alternatives au OnePlus Nord CE 2 Lite ?

Afin de savoir quel smartphone d’entrée de gamme correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 400 euros du moment sur Frandroid.

