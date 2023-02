Cet écran PC Acer (24″, 75 Hz, 1 ms) ne dépasse pas les 90 euros

Si vous souhaitez mettre la main sur un écran PC pas cher, mais qui a tout de même quelques atouts de son côté pour permettre de travailler efficacement, vous pourrez opter sans souci pour ce moniteur Acer, dont le prix passe de 139,99 euros à 89,99 euros chez Cdiscount.

En matière de produits tech, Acer figure parmi les marques sur lesquelles on peut compter. Le constructeur taïwanais propose notamment des écrans PC au très bon rapport qualité/prix, à travers sa référence CBA242YABIR, idéale pour la bureautique, et qui constituera un bon deuxième écran en complément du principal, par exemple. Si en temps normal, il est proposé à plus de 130 euros, son prix vient de passer sous la barre des 90 euros, ce qui le rend encore plus recommandable.

Les points forts de cet écran Acer

Un écran Full HD de 23,8 pouces

Une dalle 75 Hz

Une compatibilité VRR (FreeSync)

D’abord affiché à 139,99 euros, le moniteur Acer CBA242YABIR est désormais disponible à 89,99 euros sur Cdiscount.

Un écran qui promet un bon confort visuel

L’écran PC Acer CBA242YABIR offre tout d’abord un design sobre aux finitions maîtrisées et, surtout, des bordures d’écran fines, voire invisibles sur le haut et sur les côtés. Le pied de cet écran est réglable, ce qui lui permet de s’adapter à tous les utilisateurs, et ainsi d’éviter les mauvaises positions devant son bureau.

Une dalle idéale pour travailler

S’agissant de son écran, l’Acer CBA242YABIR embarque une dalle VA de 23,8 pouces et Full HD (1920×1080), qui promet donc une qualité d’image acceptable pour un écran secondaire. Elle bénéficie également d’un taux de rafraîchissement de 75 Hz, ce qui assure une bonne fluidité d’image, du moins suffisante pour de la bureautique. Ce taux reste d’ailleurs supérieur à celui de la majorité des écrans destinés à la bureautique, qui sont pour la plupart en 60 Hz.

Si ce taux sera naturellement inférieur à celui que proposent les dalles à 144 Hz, beaucoup plus adaptées au gaming, cette dalle 75 Hz pourra tout de même convenir aux joueuses et joueurs occasionnels qui souhaiteraient faire tourner quelques jeux. Surtout que cet écran dispose de la technologie AMD FreeSync, qui se chargera de diminuer le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades durant vos parties, ainsi que sur un taux de réponse de 1 ms, histoire de profiter d’une très bonne réactivité. Enfin, en ce qui concerne sa connectique, l’Acer CBA242YABIR a droit à des interfaces HDMI et VGA, utiles pour brancher divers périphériques.

Des écrans pour bosser efficacement

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour travailler confortablement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour la bureautique.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.