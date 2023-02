Super deal pour cette trottinette endurante signée Ninebot, remisée à -18 %

Si vous souhaitez une trottinette solide, bien finie et suffisamment endurante pour faire vos trajets quotidiens, on a le bon plan qu’il vous faut : la KickScooter D38E de Ninebot répond à ses critères et se négocie à 419 euros au lieu de 509 euros habituellement.

Xiaomi inonde le marché que ce soit avec ses smartphones, ou bien ses trottinettes électriques. Le constructeur Ninebot Segway est tout aussi réputé dans cette dernière catégorie, et dispose de nombreuses références notables. Le KickScooter D38E en fait partie, puisqu’elle offre une conduite confortable, mise sur un moteur suffisamment puissant pour grimper des côtes et se montre assez endurante pour les trajets du quotidien. S’il fallait débourser plus de 500 euros à sa sortie, aujourd’hui elle perd 90 euros de son prix.

Les points forts de la Ninebot KickScooter D38E

une conception et une fabrication de qualité ;

un moteur puissant de 350 W qui peut monter des pentes à 20 % ;

une bonne autonomie pour assurer les trajets urbains.

Habituellement vendu à 509 euros, la trottinette électrique Ninebot KickScooter D38E se négocie désormais à 419 euros sur Amazon, mais aussi Cdiscount et le site Ubaldi.

Une expérience de conduite stable et rassurante

La Ninebot Segway KickScooter D38E se distingue quelque peu des autres trottinettes avec son style industriel. Sa couleur métallique rouge vif encadrant le deck est du plus bel effet. La marque appuie sur l’élégance de son produit, mais aussi la robustesse. Ce modèle peut braver la pluie et de résister aux éclaboussures grâce à sa certification IPX5.

Pour rouler sereinement, on retrouve des pneus de 10 pouces (avec chambre à air) qui facilitent le passage sur des surfaces plus rugueuses sans que les vibrations soient insupportables et ainsi obtenir une conduite plus douce. Au niveau de la sécurité, la trottinette s’appuie sur deux freins, un électronique à l’avant et un à tambour à l’arrière qui s’actionne via une manette un peu rigide. Et si vous souhaitez la trimballer avec vous, son poids de 16,3 g reste correct, mais ne fait pas d’elle l’une des plus légères du marché. La D38E pourra tout de même être facilement transportée grâce à son système de pliage qui la rend plus compacte.

Performante et endurante pour assurer vos trajets

La D38E de Ninebot intègre un moteur de 350 W, qui permet d’atteindre aisément la vitesse maximale de 25 km/h, la limite légale française pour une utilisation sur route. Cette puissance permet aussi de gravir les côtes qui s’élèvent à 20 %, pour ce modèle. Elle dispose de 3 modes de conduite : éco, standard et sport. La marque a même pensé à intégrer un mode marche, pour marcher à côté de votre trottinette. Vous pouvez bien sûr changer de mode directement via l’écran LCD présent sur le guidon, même en pleine course — attention en plein soleil, la lecture devient difficile. Autrement, vous pourrez y consulter la vitesse, les modes de conduite ainsi que l’état de la batterie.

Elle a le mérite de proposer une autonomie capable d’atteindre théoriquement 38 km en mode eco, grâce à sa batterie de 367 Wh. Ce chiffre est bien évidemment amené à varier, car cela dépendra de votre utilisation : si vous roulez à la vitesse maximale sur des côtes, la trottinette tiendra bien moins longtemps. Une fois la nuit tombée, vous pourrez compter sur une lumière LED intégrée de 2,5 W, qui éclairera le chemin devant vous et vous rendra visible aux autres usagers de la route, sans les aveugler.

Si vous souhaitez en savoir plus, voici notre test sur la version D18E de la Ninebot KickScooter.

