À peine sorti, le Honor Magic 5 Lite est déjà en promotion avec des écouteurs Bluetooth

Le 20 février, Honor a présenté au grand public son tout nouveau Magic 5 Lite pour damer le pion aux Poco X5, Realme 10 Pro et autre Oppo Reno 8. Ce smartphone est en réduction sur Darty avec les Earbuds X3 pour un prix de 379 euros au lieu de 449 euros.

De la série Magic 5, la version Lite est la plus modeste en termes de performance. Cela dit, Honor sait muscler ses smartphones et, une fois de plus, cela se vérifie avec le Honor Magic 5 Lite. Sur Darty, ce smartphone, livré avec les Earbuds X3, se négocie à -16 %.

Qu’attendre du Honor Magic 5 Lite ?

Un écran incurvé AMOLED avec un taux de rafraichissement à 120 Hz

Charge rapide 40 W et bonne autonomie

Au lieu de 449 euros habituellement, le pack Honor Magic 5 Lite + Earbuds X3 est maintenant disponible en promotion à 379 euros chez Darty.

Design caractéristique tout en finesse

Si à l’avant, le Honor Magic 5 Lite embarque un agréable écran incurvé de 6,67 pouces aux bordures fines, ponctué par un poinçon, c’est au dos que se révèle tout le charme de ce smartphone. Le constructeur a opté pour un triple module photo en anneau et en verre plutôt réussi. La prise en main est bonne avec ses dimensions de 161,6 x 73,9 x 7,9 mm pour 175 grammes. Le smartphone est fin, relativement léger et se manipule facilement à une main.

Avec l’ambition de s’imposer sur le marché des smartphones du milieu de gamme avec son Magic 5 Lite, Honor le dote de différentes caractéristiques premium : connectivité 5G, taux de rafraichissement à 120 Hz, dalle AMOLED, etc. L’association du SoC Snapdragon 695 avec le GPU Adreno 619 lui octroie toute la puissance nécessaire pour du multitâche, de la navigation, du streaming… sans chauffe ni ralentissement.

Justesse des caractéristiques

Honor part sur une dalle AMOLED en définition Full HD+ pour une densité de 394 ppp. D’une luminosité de 800 nits, l’écran en verre renforcé reste lisible même en plein jour. Grâce à son rafraichissement à 120 Hz, vous allez apprécier vos sessions de jeu et de streaming sur ce smartphone. Sur le volet photo, son capteur principal de 64 Mpx s’en sort bien dans la plupart des conditions, tandis que le capteur frontal livre de bons selfies.

Malgré sa finesse, ce modèle dispose d’une grosse batterie de 5 100 mAh. Selon le fabricant, en usage modéré, elle vous tiendra deux jours contre une journée entière avec un usage intensif. Sa charge rapide 40 W lui permet de récupérer 50 % de batterie en une demi-heure. Enfin, on retrouve 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Quelques mots sur les Earbuds X3

Les Earbuds X3 sont des écouteurs Bluetooth dont la réduction de bruit active atteint un pic à 40 dB. Ils se fixent bien à l’oreille et leur certification IP54 les rendent résistants aux jets d’eau, à la sueur et à la poussière. L’autonomie va jusqu’à 36 heures avec le boitier.

Les alternatives au Honor Magic 5 Lite

Afin de savoir quel smartphone milieu de gamme correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones de moins de 400 euros du moment sur Frandroid.

