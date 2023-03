Le très bon SSD Crucial X6 de 1 To est à un super prix sur Amazon (-44%)

Si vous recherchez un SSD avec une grande capacité de stockage pour soulager votre PC portable ou fixe, le Crucial X6 de 1 To est sans aucun doute l’un des meilleurs choix. Son prix est d’ailleurs en baisse : 72,99 euros au lieu de 130,99 euros.

Connu pour être plus rapides et performants que les HDD, les SSD sont des solutions parfaites pour être associé à votre PC portable ou autre. Pour en faire l’acquisition, il n’est pas nécessaire de casser sa tirelire. La preuve avec la marque Crucial qui propose un SSD portable assurant une vitesse de lecture pouvant aller jusqu’à 800 Mo/s, ce dernier bénéficie actuellement d’une belle promotion sur Amazon.

Les points forts du SSD Crucial

Un SSD solide, facile à transporter

Des débits capables de monter jusqu’à 800 Mo/s

Une belle capacité de stockage

Avec un prix barré à 130,99 euros, le SSD Portable Crucial X6 de 1 To est désormais affiché à 72,99 euros sur le site d’Amazon.

Un petit SSD conçu pour durer dans le temps

L’un des critères principaux que l’on attend d’un SSD externe, c’est bien sa portabilité pour être emmené partout avec soi aisément. Avec ses dimensions de 6.9 × 1.1 × 6.4 cm et son poids plume de 40 g, le SSD portable Crucial X6 est tout à fait compact et pourra sans difficulté se glisser dans un sac.

Crucial a également tenu à s’attarder sur la conception de son SSD, et offrir une solution robuste pour que vous voyagiez sans souci, sans crainte de le casser. Grâce à sa coque en aluminium anodisé, il résiste ainsi aux chocs, aux températures extrêmes, aux vibrations et même aux chutes jusqu’à 2 mètres de hauteur. De quoi protéger toutes vos données, même en cas de petit accident. Sachez toutefois qu’il n’est pas résistant à l’eau.

Qui assure de bonnes performances

Face aux disques durs, le Crucial X6 propose des vitesses d’écriture beaucoup plus élevées. Rien d’étonnant pour un SSD, qui celui-ci est capable de monter jusqu’à 800 Mo/s en USB C 3.2. D’après la marque, c’est 5,6 fois plus rapide que la plupart des HDD. Il est donc particulièrement adapté pour transférer régulièrement des photos et des vidéos haute définition, le tout avec des temps de chargements réduits.

Pour accueillir toutes vos données, le SSD dispose d’une belle quantité de données, à savoir 1 To de stockage, afin de stocker des centaines de vidéos. Le SSD est par ailleurs utilisable sur de nombreux supports, comme les PC, Mac, les appareils Android ou encore les tablettes. Les temps de chargement réduits assurés par le SSD pourront même être très pratiques pour votre console de jeux (la PS4 ou la Xbox One), dont vous pourrez ainsi étendre la capacité de stockage.

Intéressés par d’autres références ?

Afin de découvrir la concurrence du Crucial X6, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs disques durs externe à choisir en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.