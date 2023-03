C’est le moment de craquer pour la JBL Charge 5 : son prix a rarement été aussi bas sur Amazon

Après le succès de la JBL Charge 4, le constructeur met la barre encore plus haut avec la JBL Charge 5. Cette enceinte nomade corrige les quelques défauts de la Charge 4 et est à son plus bas sur Amazon, passant de 199 euros à 148 euros.

Les enceintes portables sont un essentiel pour ceux qui apprécient écouter de la musique à l’extérieur ou à plusieurs. La JBL Charge 5 est une sérieuse option à considérer, surtout lorsque son prix baisse de 51 euros sur Amazon.

Qu’attendre de la JBL Charge 5 ?

son puissant et détaillé ;

autonomie dépassant les 20 heures ;

très solide et étanche.

Au lieu de 199 euros habituellement, la JBL Charge 5 est maintenant disponible en promotion à 148 euros sur Amazon.

Aussi endurante que robuste

Amenée à être utilisée à l’extérieur, JBL a tenu à renforcer la résistance de la Charge 5. L’enceinte Bluetooth est par exemple certifiée IP67 : elle peut être immergée à un mètre de profondeur pendant une demi-heure. Elle ne craint donc pas la pluie, encore moins les jets d’eau et la poussière. Son revêtement en tissu maillé résiste également bien aux chocs. Son design tubulaire et ses extrémités en caoutchouc participent à sa solidité générale.

Pour animer vos soirées sans flancher, JBL a intégré une grosse batterie de 7 500 mAh. Le constructeur annonce 20 heures d’autonomie avec le volume au maximum. Dans notre test de la JBL Charge 5, nous relevons même 24 heures d’utilisation avec le volume réglé à 20 %. Ce modèle dispose d’ailleurs d’une fonction Powerbank, afin de pouvoir charger votre téléphone si besoin — attention dans ce cas, l’autonomie de l’enceinte sera mécaniquement réduite.

Peu encombrante, la JBL Charge 5 affiche des dimensions de 223 × 96,5 × 94 mm. Vous n’aurez pas de mal à la mettre dans votre sac, mais comptez tout de même 960 grammes sur la balance. Sur la partie supérieure, on retrouve des boutons physiques : volume +/-, marche/arrêt, musique suivante, appairage.

Des performances sonores plus que satisfaisantes

Pour un rendu sonore dynamique et une reproduction sonore plus aboutie, JBL équipe la Charge 5 d’un haut-parleur oblong couplé à deux radiateurs passifs et d’un tweeter. Il en résulte une enceinte portable à deux voies qui offre un son précis dans la majorité des situations. La Charge 5 saura se débrouiller dans les environnements bruyants tout en restant équilibrée dans sa retranscription. Un égaliseur est même disponible dans l’application.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la JBL Charge 5.

Les alternatives à la JBL Charge 5 ?

Afin de savoir quelle enceinte portable correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures enceintes Bluetooth du moment sur Frandroid.

