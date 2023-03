En plus d’être pratique, la pompe à air électrique 1S de Xiaomi est en réduction de 25 %

Plus compacte et beaucoup moins fatigante qu'une pompe à air classique, la pompe à air électrique 1S de Xiaomi est un indispensable pour les cyclistes en herbe. Elle est également pensée pour une trottinette électrique, vos ballons et même les pneus de votre voiture. Si cette petite merveille vous intéresse, sachez que son prix passe de 59,99 euros à 45 euros sur Amazon.

Xiaomi ne se cantonne pas seulement au marché des smartphones et des objets connectés, le constructeur chinois propose également des vélos et des trottinettes électriques. La celèbre marque propose également aux adeptes de la mobilité douce cette pompe à air électrique, tellement pratique qu’elle ne requiert aucun effort physique pour gonfler les pneus de votre vélo. Avec une réduction de 25 %, cet accessoire idéal pour prendre soin de ses pneus devient une bonne affaire sur Amazon.

Les atouts de la pompe à air 1S de Xiaomi

Ses cinq modes de pression d’air prédéfinies

Compacte et facile à transporter

Elle contrôle même la pression de vos pneus

Au lieu de 59,99 euros habituellement, le Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S est maintenant disponible en promotion à 45 euros chez Amazon.

Polyvalente et à emmener partout avec soi

Cette pompe à air électrique 1S de Xiaomi se présente sous la forme d’un boîtier en acier tenant dans la main et doté d’un écran LED numérique et de boutons de commande. L’écran affiche les informations essentielles telles que le mode de pression et la progression du remplissage d’air. La navigation se fait aisément, tout comme le gonflage des pneus ou des ballons où vous pouvez définir une pression maximale, celle-ci ne pouvant dépasser les 10,3 bars (150 PSI).

Cette pompe ne pèse que 480 grammes et est donc aisément transportable, contrairement à la plupart des pompes manuelles plutôt encombrantes. Vous pouvez donc l’emmener partout avec vous lors de vos balades à vélo à la campagne, ça peut dépanner en cas de crevaison inopinée. De plus, la Air Pump 1S est munie d’une ampoule LED si jamais vous deviez vous en servir la nuit. Vous pouvez aussi bien l’utiliser pour votre vélo et un ballon que pour une trottinette, une moto et même une voiture.

Des performances efficaces

Avec sa batterie de 2000 mAh, la pompe à air électrique 1S est capable de gonfler 5 pneus de voiture, 6 pneus de moto, 8 pneus de vélo et jusqu’à 41 ballons en une seule charge. Elle refait le plein au moyen d’un câble USB-C et la recharge dure moins de trois heures. D’après le constructeur, cette pompe à air est 45 % plus performante que le modèle précédent, dans la pratique, ça donne un pneu de vélo gonflé en deux minutes et un pneu de moto ou de voiture gonflé en cinq minutes.

La pompe dispose de cinq modes de gonflage différents, chacun avec sa propre valeur de pression d’air définie, histoire de rendre la pompe plus pratique d’utilisation et éviter le surgonflage. La pompe à air électrique 1S de Xiaomi est livrée avec son câble de recharge, une aiguille amovible, une valve à air, le manuel d’utilisation et un étui de rangement pour pouvoir l’emmener partout avec soi. Ce produit a été testé pour assurer une durabilité et une sécurité maximale.

Pour aller plus loin

Afin de comparer la pompe à air électrique 1S de Xiaomi avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs accessoires vélo pour rouler en sécurité en ville.

