Ce chargeur sans fil 3-en-1 recommandé par Apple est moins cher sur Amazon

Si vous êtes à la recherche d'un stand pour recharger l'ensemble de vos appareils Apple, le chargeur sans fil 3-en-1 MagSafe de Belkin est sans doute celui qu'il vous faut. En ce moment, il est possible de l'obtenir moins cher : 139 euros contre 170 euros habituellement.

En cumulant les appareils, que ce soit votre smartphone, vos écouteurs sans fil, ou encore une montre connectée, il devient difficile de charger le tout. C’est pourquoi il est intéressant d’opter pour des chargeurs à induction, capable de recharger simultanément plusieurs appareils pour faciliter le quotidien. Belkin propose une solution complète pour les utilisateurs Apple : son chargeur 3-en-1 est même affiché à un prix plus doux sur Amazon.

Ce chargeur Belkin propose…

De recharger 3 appareils simultanément

La puissance jusqu’à 15 W

Un format compact et discret

Affiché à 170 euros sur le site d’Apple, le chargeur 3-en-1 MagSafe de Belkin est plus accessible sur le site d’Amazon : seulement 139,99 euros.

Un chargeur pratique et facile à transporter

Pour son stand de charge, Belkin a soigné le design et mise sur un aspect minimaliste et compact. Cette station est peu encombrante et se transporte facilement lors de vos déplacements, que ce soit dans un sac, ou bien dans votre poche grâce à ses 476 g.

Le constructeur prend soin de votre sommeil. Si vous le posez sur votre table de chevet, des témoins lumineux indiquant le niveau de charge seront tamisés à la nuit tombée afin de ne pas perturber votre sommeil.

Pour charger plusieurs appareils efficacement

Ce modèle dispose d’une surface plate et peut accueillir une grande variété d’appareils compatibles avec la charge sans fil. Et, ce, sans avoir besoin d’enlever leur coque ou étui de protection. Ils ne devront toutefois pas dépasser les 5 mm d’épaisseur. Pour celles et ceux qui ont la panoplie complète d’appareils de la marque à la Pomme, vous allez pouvoir recharger votre iPhone, votre Apple Watch ainsi que vos AirPods, le tout simultanément.

Une station de recharge 3-en-1 donc, qui est compatible avec la technologie MagSafe. Elle permet d’aligner correctement les appareils et d’optimiser la charge. Il est possible de recharger les derniers iPhone (14,13 et 12) jusqu’à 15 W. D’après le constructeur, l’Apple Watch 7, 8 et Ultra se recharge jusqu’à 33 % plus rapidement. Et, même si cette station de recharge est optimisée pour les appareils Apple, grâce à sa certification Qi, d’autres smartphones ou appareils compatibles avec cette technologie Qi pourront être rechargés avec une puissance revue à la baisse.

