Ce laptop Asus avec écran OLED + Ryzen 5 est bradé à un excellent prix

Un PC portable avec un écran OLED demande parfois de débourser une grande somme. Ce n’est pas le cas du Asus Vivobook 15X qui, en plus d’avoir une fiche technique musclée, se négocie moins cher aujourd’hui : 599 euros au lieu de 699 euros.

La gamme Vivobook d’Asus compte parmi les plus équilibrés de la marque. Cette série est généralement bien lotie, car elle offre une fiche technique solide pour répondre aux besoins du quotidien. C’est le cas du Vivobook 15X (M1503), ce dernier ne manque pas de qualité avec sa dalle OLED de 15 pouces, sa charge rapide et sa puce AMD qui assure de bonnes performances au quotidien. Il a tout pour plaire, surtout lorsqu’il se trouve à moins de 600 euros.

Ce qu’il faut retenir du Vivobook 15X OLED

Un format compact, avec une dalle Oled en FHD

Efficace au quotidien avec son Ryzen 5 + 8 Go de RAM + SSD 512 Go

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Avec un prix barré à 699,99 euros, l’Asus Vivobook 15X OLED (M1503) se négocie désormais à 599,99 euros sur le site du constructeur.

En alternative moins chère, on retrouve le HP Pavillon 15 pour moins de 550 euros, mais il ne profite pas d’un écran aux contrastes infinis.

Un laptop léger, avec un bel écran

L’Asus Vivobook 15X OLED opte pour un look minimaliste très réussie. Sa conception est pensée pour les nomades, car il propose un faible encombrement. Avec 1,7 kg sur la balance, ce PC portable de 15 pouces propose un format relativement compact et léger qui se glissera aisément dans un sac. Son châssis fin laisse découvrir une connectique généreuse : avec un port USB-C, un port HDMI, trois ports USB, une prise jack.

Ce qu’on apprécie notamment sur ce PC portable, c’est son écran. Il dispose d’une dalle Oled de 15,6 pouces au format 16:10 avec une définition FHD (1 920 × 1 080 pixels). Résultat, c’est un plaisir pour nos yeux. La dalle offre une excellente qualité d’affichage avec des couleurs vives et brillantes, des noirs profonds, un très bon contraste et une bonne gestion de luminosité. Elle sera donc idéale que ce soit dans le cadre professionnel, ou bien pour simplement regarder des séries.

Une référence bien lotie

Concernant les performances, le Vivobook 15X se compose d’une puce AMD Ryzen 5 5600H, avec 8 Go de mémoire vive. Cet ultrabook d’Asus fera tourner sans sourciller les applications nécessaires à une utilisation bureautique classique, et pourra même lancer quelques logiciels un peu plus gourmands. De plus, avec son SSD de 512 Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, et apporte aussi plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement.

L’autonomie n’a pas été mise de côté non plus. Ce modèle embarque une grande batterie de 70 Wh, qui permet de faire tenir le laptop pendant une dizaine d’heures. Vous allez pouvoir l’utiliser une bonne journée loin d’une prise. Et, pour couronner le tout, il dispose de la charge rapide 90 W pour récupérer plus rapidement des pourcentages.

Si vous souhaitez comparer le laptop d’Asus avec d’autres modèles disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

