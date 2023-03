La version 256 Go du Nothing Phone (1) est moins chère que celle à 128 Go avec cette promotion

Une vraie surprise ! Voilà comment nous qualifions le premier Nothing Phone qui nous a largement convaincu durant notre test, au point où nous lui avons attribué la note de 8/10. Si ce smartphone bénéficie déjà d'un très bon rapport qualité-prix, c'est encore mieux quand il profite d'une promotion. En ce moment, la version 256 Go du Nothing Phone (1) voit son prix passer de 499 euros à 449 euros sur Amazon.

Nothing est une toute jeune entreprise de high-tech créée à Londres par Carl Pei, l’un des cofondateurs de OnePlus qui, après avoir convaincu plusieurs gros investisseurs, monte son entreprise en pleine pandémie de Covid-19. Malgré le contexte, Nothing rencontre le succès avec son premier smartphone, le Phone (1) au design complètement décalé et aux performances excellentes. Ce smartphone aussi atypique que magnifique est en ce moment moins cher de 50 euros dans sa version 256 Go.

Le Nothing Phone (1) en quelques points

Le Glyphe, la valeur ajoutée de ce smartphone

L’écran OLED à 120 Hz

La puissance du SoC Snapdragon 778G+

Au lieu de 499 euros habituellement, le Nothing Phone (1) avec 256 Go est maintenant disponible en promotion à 449 euros chez Amazon. Notez que le prix du modèle 128 Go est actuellement affiché à 469 euros sur le même site.

Ça glyphe par ici !

L’apparence compte beaucoup pour un smartphone et la première chose qui attire l’œil sur ce Nothing Phone (1) sont ces tracés lumineux sur le dos de l’appareil. Il s’agit du Glyphe, un dispositif qui s’anime selon les sonneries et les sons de notification intégrés au smartphone. C’est totalement accessoire, mais ça a le mérite d’être original. De plus, le Glyphe fonctionne quand le Nothing Phone (1) est en silencieux, ce qui lui ajoute un côté pratique.

Côté écran, le Nothing Phone (1) exhibe une dalle OLED de 6,55 pouces en résolution Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est pour le moins excellent. En revanche, la luminosité est mesurée à 656 cd/m² et la colorimétrie à 83 % du spectre DCI-P3, on est dans la fourchette basse. Heureusement que l’affichage OLED nous offre un bon rapport de contraste. L’écran est d’une qualité exemplaire et la batterie n’a pas l’air d’en souffrir puisque le Nothing Phone (1) peut tenir facilement une journée avant d’être rechargé.

Des performances honorables pour le prix

Environ six mois avant l’annonce du Phone (1), Nothing annonçait un partenariat avec Qualcomm, on pouvait donc légitimement s’attendre à ce qu’un processeur du constructeur américain équipe ce smartphone. Le Nothing Phone (1) embarque un SoC Snapdragon 778G+ assisté par 8 Go de RAM LPDDR5. Les performances en gaming sont honorables, en sachant que la puce vient du milieu de gamme et au regard du rapport qualité-prix. La chauffe est cependant bien présente, ce qui peut user les composants à la longue.

Le volet photo se défend bien lui aussi. Le Phone (1) possède deux capteurs arrière : un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,88) avec stabilisation optique et électronique de l’image, et un ultra grand-angle de 50 Mpx (f/2,2) avec stabilisation électronique seulement. À l’avant, vous pouvez compter sur un capteur frontal de 16 Mpx (f/2,45). Le Glyphe peut apporter ici une réelle valeur ajoutée. Mis à contribution, il propose un éclairage alternatif au flash pour vos photos de nuit.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Nothing Phone (1).

Afin de comparer le Nothing Phone (1) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 500 euros.

