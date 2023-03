Garmin Fenix 6 Pro : cette smartwatch taillée pour les sportifs est à -40 %

Avec son GPS intégré, son autonomie solide, la Garmin Fenix 6 Pro est une montre connectée compétente pour vous accompagner pour vos séances de sport. Elle a de nombreux atouts, dont son prix qui devient plus accessible : 379,99 euros au lieu de 599,99 euros.

Réputées comme étant fiables et complètes, les montres connectées de Garmin sont idéales pour les adeptes du sport. La Fenix 6 Pro, est smartwatch qui met en avant un suivi sportif complet et des fonctionnalités poussées côté santé grâce à des capteurs précis et efficace. Aujourd’hui, ce modèle se négocie bien moins cher qu’à sa sortie, grâce à 220 euros de remise.

Les points forts de la Garmin Fenix 6 Pro

Une montre robuste et résistante

Des capteurs précis et un suivi complet

Capable de tenir une quinzaine de jours

Au lieu du prix conseillé de 599 euros, la montre connectée Garmin Fenix 6 Pro est actuellement en promotion à 379,99 euros sur Cdiscount.

Une conception soignée, mais surtout robuste

Visuellement, la Garmin Fenix 6 Pro en impose une fois sur votre poignet. Avec son boîtier de 47 mm, elle est assez massive et ne conviendra donc pas aux petits poignets. En revanche, elle se montre suffisamment solide pour être utilisée durant vos entraînements sportifs, sans craindre de la casser.

Les matériaux utilisés permettent à la montre de résister à la chaleur, aux chocs et à l’eau d’après la marque. Ce design robuste est complété par un écran de 1,3 pouce en Corning Gorilla Glass 3 bien solide.

Idéale pour les sportifs exigeants

Bourré de fonctionnalités, cette montre va combler les adeptes du sport. Elle donne accès à plusieurs sports, comme le running, la natation, la course à pied, le cyclisme, la randonnée ou encore le ski. Pour vous aider dans votre pratique, des exercices animés en plein effort sont affichés à l’écran ainsi que des conseils d’un coach personnel. Elle n’oublie pas d’intégrer un GPS pour obtenir un suivi précis. Il est possible d’accéder à plusieurs systèmes de navigation par satellites (GPS, GLONASS et Galileo) pour orienter les sportifs au quotidien dans tous les environnements, même les plus difficiles.

On apprécie également ses capacités d’analyses particulièrement poussées grâce à sa série de capteurs pour surveiller la forme de l’utilisateur durant le sport comme : la fréquence cardiaque, suivi de l’hydratation, oxymètre de pouls, suivi de la respiration… La Fēnix 6 Pro intègre même un moniteur d’énergie pour vous aider à optimiser vos réserves énergétiques et déterminer lorsque vous êtes au maximum de vos capacités ou non. Une aide à la récupération sera d’ailleurs proposée si besoin.

Une bonne autonomie pour vous accompagner au quotidien

Enfin, le constructeur promet jusqu’à 14 jours d’utilisation en mode montre connectée, 10 heures en mode GPS avec musique et jusqu’à 48 jours en mode économie d’énergie. Bien entendue, l’autonomie varie en fonction de votre utilisation. Néanmoins, elle reste assez endurante pour faire une randonnée, par exemple.

