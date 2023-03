Dans ce pack de 4, un Apple AirTag est quasi offert grâce à cette promotion

Une balise Bluetooth permet de vous aider à retrouver n’importe quel objet facilement. Apple conçoit son propre smart tag, et ne vous fera pas défaut pour localiser vos objets perdus. En ce moment son lot de 4 AirTag profite de plus de 20 % de remise.

Apple a fait une entrée remarquée sur le marché des smart tags. En introduisant sa balise de tracking Bluetooth, le AirTag, la marque à la pomme apporte la force de son écosystème et son réseau d’iPhone pour aider à retrouver ses objets perdus de manière très précise. Si vous avez l’habitude de perdre vos clés, ou bien votre porte-monnaie, l’AirTag va localiser votre objet en un clin d’œil. Et la bonne nouvelle est que le lot de 4 coûte 30 euros de moins.

Les points forts des AirTags

Un petit tracker suivi GPS

Précis pour vous aider à retrouver vos objets

Et facile à configurer

D’abord vendue à 119 euros, le lot de 4 AirTag est désormais affiché à 129 euros sur le site de la marque. Mais, en ce moment, il est possible de les avoir pour seulement 99 euros sur Amazon, mais également chez E. Leclerc. Notez qu’un Apple AirTag seul coûte 35 euros.

Un smart Tag réussi

En 2021, Apple a lancé sa première balise Bluetooth, et a rendu une copie impeccable. L’AirTag fait dans la simplicité, prenant la forme d’un petit palet en plastique blanc doté d’un dos en métal. Depuis le site, il est possible d’y graver une inscription gratuitement.

Il est dommage en revanche d’obliger à l’achat d’accessoires pour pouvoir l’utiliser, afin de le mettre avec des clés par exemple. Apple en propose, mais plus cher que l’AirTag lui-même. Heureusement, il est toujours possible de se tourner vers des accessoiristes tiers, ou bien le mettre simplement dans votre sac. Il fonctionne à partir d’une petite pile plate CR032 facilement remplaçable, et propose une autonomie d’environ un an selon Apple.

Aussi efficace à l’intérieur qu’à l’extérieur

Avec sa petite forme de jeton, l’AirTag est pourtant bien plus malin qu’il n’en a l’air. Ce traqueur communique en Bluetooth avec un iPhone ou un iPad. Il intègre la puce U1 qui permet une détection à longue portée et l’Ultra Wideband de le localiser de manière plus précise (à moins de 10 mètres). Avec un haut-parleur, l’utilisateur va pouvoir faire sonner la balise pour mieux retrouver l’objet perdu. Vous pouvez également demander à Siri de faire sonner votre balise en disant « Dis Siri, où se trouve (nom du AirTag) ? ». La réponse est assez rapide. Quant à la portée, elle est de 100 mètres environ.

Il existe même une interface de réalité augmentée pour trouver votre objet égaré plus facilement. À la manière d’une chasse au trésor, il vous suffira alors de suivre les indications et la direction à prendre pour vous lancer en quête de votre objet perdu, via l’application. La distance sera aussi affichée. Si votre objet reste introuvable, une fois proche de lui, un son bruyant peut-être émis pour pouvoir le repérer plus aisément.

Mais le plus gros point fort de l’AirTag, c’est tout simplement l’iPhone et ses centaines de millions d’utilisateurs qui sont également capables de détecter un objet perdu. Là où il fallait plusieurs heures, voire plusieurs jours à un Tile pour être détecté, un AirTag le sera quasi instantanément et avec une bien meilleure précision. Même si vous êtes hors de portée de votre objet, chaque fois qu’un iPhone passe à côté, il est détecté, et envoie l’information sur votre propre smartphone. Sachez tout de même qu’il faudra au minimum un iPhone 11 doté d’une puce U1 pour en tirer pleinement parti.

Pour découvrir plus en détail le produit, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les AirTags d’Apple.

En dehors des AirTags, il existe d’autres trackers Bluetooth sur le marché pour vous aider à ne plus rien à perdre. Nous vous invitions à lire notre guide dédié aux smart tags pour faire votre choix.

