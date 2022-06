Apple pourrait lancer un AirTag 2 s’il continue d’en vendre

Les AirTags d’Apple sortis l’année dernière restent discrets (trop parfois), mais les ventes sont en progression. La marque réfléchirait sérieusement à lancer une seconde version de son traceur GPS selon l'analyste et spécialiste d'Apple Ming-Chi Kuo.

Apple n’a rien annoncé pour le moment sur une potentielle mise à jour des AirTags lancés en avril 2021. Cependant, on peut penser que l’entreprise réfléchit sérieusement à le faire, compte tenu des prévisions de vente du porte-clés connecté.

C’est Ming-Chi Kuo, analyste des marchés des nouvelles technologies et spécialiste d’Apple, qui déclare sur Twitter que l’AirTag 2 pourrait être lancé. Selon lui, « Si les expéditions d’AirTags continuent de croître, je pense qu’Apple développera la deuxième génération ».

AirTag, which has not received much attention, has gradually grown in shipments since its release. Shipment estimations of AirTag reach about 20 mn & 35 mn units in 2021 & 2022, respectively. If AirTag shipments continue to grow, I believe Apple will develop the 2nd generation.

