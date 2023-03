Dell brade son nouveau laptop 2-en-1 équipé d’un i7 12 gen grâce à un code promo

Puissant et polyvalent, le PC portable Dell Inspiron 16 2-en-1 est un modèle haut de gamme qui ne coûte plus aussi cher qu'auparavant grâce à un code promo proposé actuellement par Dell : cette référence est ainsi affichée à 799 euros au lieu de 999 sur le site de la marque.

Sur le marché des PC portables, il est possible de trouver des modèles deux en un pouvant se transformer en tablette, tout en assurant une belle puissance quel que soit le format choisi. C’est, par exemple, le cas du Dell Inspiron 2-en-1, qui se démarque également par sa bonne autonomie et son écran de qualité. En ce moment, il est possible de mettre la main sur ce laptop premium pour 200 euros de moins que d’habitude.

Les points forts du Dell Inspiron 16

Un PC portable polyvalent

Un combo i7 de 12e génération + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

La charge rapide

Initialement affiché à 999 euros, le Dell Inspiron 16 2-en-1 est désormais proposé à 799 euros sur le site de Dell grâce au code promo DAYSOFOFFER200.

Un design épuré pour un PC portable convertible

Ce Dell Inspiron 16 marque tout d’abord des points avec son design épuré et minimaliste, sans fioritures donc. Mais là où ce modèle se démarque réellement, c’est au niveau de la conception de son écran. En effet, il est possible d’opter pour quatre positions différentes : un mode « socle » pratique pour regarder un film, un mode « tente » particulièrement adapté pour suivre une recette, un mode « tablette » pour l’utiliser comme… une réelle tablette, ou encore le mode classique. On a donc droit à un modèle très polyvalent, qui changera de position facilement grâce à sa fine charnière à 360°.

Autrement, l’écran intègre une dalle IPS Full HD+ (1 900 x 1 200 pixels) de 16 pouces, ce qui est amplement suffisant pour travailler confortablement ou pour regarder ponctuellement des séries et des films. On pourra également profiter du format 16:10, qui permet d’afficher davantage de contenus sur l’écran. Pratique pour le multitâche. Et, malgré la taille plutôt élevée de cet écran, ce Dell Inspiron 16 ne sera pas très lourd, puisqu’il ne pèse que 2,2 kg. On pourra donc facilement le transporter partout avec soi.

La 12e génération d’Intel pour davantage de puissance

Dans les entrailles du Dell Inspiron 16 2-en-1, on trouvera un processeur Intel Core i7-1260P (boost jusqu’à 4,7 GHz) épaulé par 16 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, le laptop pourra enchaîner les tâches sans ralentissement et toujours avec fluidité. Le multitâche pourra être utilisé sans accroc. De plus, la présence d’un SSD PCIe NVMe de 512 Go permet de profiter d’une large capacité de stockage, ainsi que de lancements rapides de la machine et de temps de chargement réduits. Les transferts de fichiers seront quant à eux très rapides. Quant à l’aspect gaming, quelques limites sont à prévoir puisque le Dell Inspiron 16 ne comporte qu’un chipset graphique intégré (Iris Xe), et non une carte graphique.

Enfin, côté autonomie, le PC portable devrait pouvoir tenir toute une journée de travail. On appréciera surtout la charge rapide via USB-C, qui permet de gagner jusqu’à 80 % de batterie en seulement une heure, selon la marque. La connectique n’est de son côté pas en reste : elle se compose de deux ports USB-C Thunderbolt 4, d’un port HDMI 1.4, de deux ports USB 3.2 Gen 1, d’un lecteur de carte microSD et d’une prise jack.

