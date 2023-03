Amazfit GTR 3 : une smartwatch endurante avec un meilleur rapport qualité-prix aujourd’hui

Dévoilée en 2021, l'Amazfit GTR 3 est une montre connectée élégante, mais aussi dotée d'une excellente autonomie. Actuellement, on peut la trouver à 119 euros au lieu de 179 euros grâce à une réduction doublée d'un coupon de réduction sur Amazon.

Digne héritière de l’Amazfit GTR 2, l’élégante Amazfit GTR 3 est une montre connectée qui peut se vanter d’avoir l’une des meilleures autonomies du marché. Elle propose également d’autres fonctionnalités très utiles pour le suivi de la santé. Le tout est d’ailleurs accessible pour moins de 120 euros en ce moment, ce qui en fait un modèle au rapport qualité-prix excellent.

Les points forts de l’Amazfit GTR 3

Un écran AMOLED de 1,39 pouce

Un suivi santé et sport efficace

Une autonomie de 21 jours

Initialement affichée à 179 euros, puis réduite à 159 euros, la montre connectée Amazfit GTR 3 peut vous revenir à 119 euros sur Amazon grâce au coupon de réduction de 40 euros à cocher avant de valider votre panier.

Une montre élégante

Si la montre connectée Amazfit GTR 3 est affichée à un prix très contenu, la marque n’a pas pour autant fait des concessions sur son design. On a ainsi droit à un design tout en rondeur et élégant, avec un cadrant épuré en alliage d’aluminium léger. Ce cadrant renferme justement une dalle AMOLED de 1,39 pouce d’une définition de 454 x 454 pixels (326 pixels par pouce), ce qui est largement suffisant pour rendre les informations affichées bien lisibles. Deux boutons physiques sont présents sur la tranche du cadrant ; l’un est d’ailleurs muni d’une couronne rotative pour naviguer facilement dans les menus. Notez également que cette montre est certifiée 5 ATM, ce qui veut dire qu’elle pourra survivre jusqu’à 50 mètres de profondeur. La personnalisation sera aussi de mise puisque l’Amazfit GTR 3 propose pas moins de 100 cadrants différents, sans oublier que vous pourrez télécharger votre propre photo comme image de fond.

Un suivi efficace de la forme physique

Avec l’Amazfit GTR 3 à votre poignet, vous pourrez avoir accès à un suivi efficace de votre santé. Pour remplir sa tâche comme il se doit, la montre pourra compter sur plusieurs capteurs : l’un surveillera la qualité de votre sommeil, un autre votre niveau de stress, tandis que des capteurs supplémentaires pourront mesurer votre fréquence cardiaque ou même l’oxygénation de votre sang (SPO2). Les personnes menstruées pourront également utiliser la montre pour suivre leurs cycles. Sachez aussi que vous pourrez tester votre fréquence cardiaque, votre niveau de stress ou encore votre rythme respiratoire en un seul geste pour obtenir un résultat en 45 secondes, selon la marque.

L’Amazfit GTR 3 pourra également être utilisée pendant nos entraînements sportifs. Elle sera d’abord capable de reconnaître vos mouvements et enregistrer une multitude de données dès que vous commencerez votre activité. Si la montre intègre plus de 150 modes sportifs, elle pourra en reconnaître automatiquement huit : la course en plein air, le tapis roulant, la marque, la marque en intérieur, le vélo en plein air, la natation en piscine, le rameur ou encore le vélo elliptique. Une fonctionnalité pratique pour celles et ceux qui souhaitent gagner du temps. Enfin, l’Amazfit GTR 3 embarque un altimètre et prend en charge plusieurs systèmes de navigation par satellite, à commencer par le GPS.

Une très grande autonomie

Si vous pensiez devoir recharger votre montre tous les soirs après vos séances de sport, détrompez-vous : l’Amazfit GTR 3 renferme non seulement une batterie importante, mais elle fait aussi montre d’une très bonne gestion de l’énergie. Ainsi, ce modèle est capable de fonctionner en mode classique durant 21 jours (voire près de 30 jours avec la veille), avant de passer en mode économie d’énergie. Bref, vous ne risquez pas de tomber en rade après seulement une journée.

