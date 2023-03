DJI Mini 3 : ce petit drone accessible qui filme en 4K est 150 € moins cher aujourd’hui

Pour les débutants, le DJI Mini 3 semble tout choisit pour vous offrir une excellente expérience en vol, et aujourd’hui, il revient à seulement 428 euros au lieu de 579 euros à son lancement.

Le constructeur DJI a dévoilé son Mini 3, un drone qui reprend la plupart des caractéristiques du Mini 3 Pro avec un tarif bien plus accessible. Il dispose du même capteur photo pour des images détaillées, et enregistre des vidéos de qualités. Destinés au grand public, ce drone accessible voit son prix baisser de 26 %.

Le DJI Mini 3, c’est quoi ?

Un drone compact et léger

Capable de filmer en 4K à 30 IPS

Une bonne autonomie

Avec un prix barré à 579 euros, le DJI Mini 3 est actuellement en promotion à 428 euros sur le site d’Amazon. On le trouve au même prix chez E.Leclerc.

Un petit drone pratique et léger

Quelques mois après la sortie de son modèle Pro, DJI a conçu le Mini 3. Un drone destiné aux petites bourses, qui reprend la base du DJI Mini 3 Pro. Il se caractérise avant tout par sa compacité avec un poids de 249 g et des dimensions de 148 × 90 × 62 mm lorsqu’il est plié. Parfait donc pour être transporté facilement et se glisser sans souci dans un sac à dos.

Pour contrôler le drone, il faudra simplement télécharger l’application DJI Fly, disponible sur iOS et Android. DJI propose une nouvelle radiocommande avec écran intégré, mais ici ce modèle propose la RC-N1 qui nécessite d’insérer votre smartphone dans la manette dotée de joysticks amovibles fournis. Pour connecter votre appareil, vous aurez trois câbles à disposition : un microUSB, un USB-C et un Lightning. Concrètement, cette installation vous permettra d’obtenir un retour vidéo en HD en plein vol.

Plus accessible, mais avec des fonctions intéressantes

Le DJI Mini 3 profite de la même caméra que le modèle Mini 3 Pro. Il est doté d’un capteur CMOS de 1/1,3 pouce de 48 mégapixels et d’un objectif grand-angle ouvrant à f/1,7 équivalent 24 mm. En revanche, la partie vidéo est légèrement en retrait, car il se limite à un débit de 30p en 4K contre 60p pour le modèle Pro. Le résultat reste bluffant, et la qualité vidéo proposée par le drone est très satisfaisante.

Le système de transmission l’OcuSync 2.0 a une portée théorique à 12 km. Pour les modes de vols, DJI le limite aux QuickShots (Dronie, Fusée, Cercle, Spirale et Boomerang) et au mode Panorama. La marque apporte toutefois une autonomie légèrement plus importante, de 38 à 51 minutes contre 34 à 47 minutes de vol pour le Mini 3 Pro. Ce chiffre s’obtient dans des conditions précise et peut s’avérer être en dessous de 30 minutes.

Afin de découvrir les modèles les plus récents que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs drones en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.