DJI Mini 4 Pro : ce petit drone grand public noté 9/10 est en promotion sur Amazon

Les amateurs de vidĂ©os aĂ©riennes qui recherchent un petit drone facile Ă transporter pourront se tourner vers le DJI Mini 4 Pro, qui reprend l’essentiel des caractĂ©ristiques du Mini 3 Pro, tout en proposant une meilleure qualitĂ© d’image. Actuellement, ce drone qu’on a beaucoup apprĂ©ciĂ© est proposĂ© Ă 714 euros au lieu de 799 euros sur Amazon.

Le DJI Mini 4 Pro. // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

C’est deux ans après avoir lancĂ© son Mini 3 Pro que DJI a introduit, l’annĂ©e dernière, le successeur de son petit drone grand public, le Mini 4 Pro. Ce dernier reprend une bonne partie de la fiche technique de son prĂ©dĂ©cesseur, mais de nombreuses amĂ©liorations ont Ă©tĂ© opĂ©rĂ©es par la marque, ce qui n’a pas Ă©tĂ© pour nous dĂ©plaire. La preuve : le DJI Mini 4 Pro a obtenu l’excellente note de 9/10 lors de notre test. S’il vous tente, sachez que vous pourrez le trouver affichĂ© Ă moins de 720 euros actuellement.

Les points forts du DJI Mini 4 Pro

Un drone compact et facile Ă utiliser

Une meilleure qualitĂ© d’image que le Mini 3 Pro

La détection omnidirectionnelle des obstacles

La technologie de transmission OccuSync 4

Auparavant proposĂ© Ă 799 euros, le DJI Mini 4 Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 714 euros sur Amazon.

Un drone vraiment léger

Comme tous les modèles Mini de DJI, le DJI Mini 4 Pro est un drone particulièrement lĂ©ger : il pèse moins de 250 grammes, comme son prĂ©dĂ©cesseur. Un poids plume qui permet d’ailleurs Ă son utilisateur de se passer du fameux test d’aptitude sur le site de l’aviation civile, mais aussi de le faire voler au-dessus du public, grâce Ă sa certification C0. Toutefois, cette lĂ©gèretĂ© a aussi un dĂ©savantage : le drone est particulièrement vulnĂ©rable au vent et aux conditions mĂ©tĂ©o un peu difficiles. De plus, il faut se contenter d’un seul objectif (grand-angle de 24 mm) et d’une autonomie de 30 minutes au maximum, soit 50 % de moins que les drones DJI Air 3 ou Mavic 3.

Malgré son allure de jouet tant il est petit, le DJI Mini 4 Pro révèle heureusement une belle solidité. Et pour éviter les petits accidents, il intègre six objectifs de détection d’obstacles sur sa coque. Retenez tout de même que le DJI ne possédant pas de certification IP, il ne devra pas voler sous la pluie. Autrement, le drone s’accompagne d’une radiocommande RC-N2, qui nécessite l’utilisation d’un smartphone en parallèle pour fonctionner, contrairement à la radiocommande RC2, plus haut de gamme et équipée d’un écran.

Une qualitĂ© d’image amĂ©liorĂ©e

Le DJI Mini 3 Pro proposait dĂ©jĂ une bonne qualitĂ© d’image, mais celle offerte par ce Mini 4 Pro a Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©e, grâce Ă un nouvel ISP (Image Signal Processor) empruntĂ© au DJI Air 3 ; un processeur d’image qui joue un rĂ´le clĂ© dans le traitement des donnĂ©es brutes du capteur CMOS 1/1,3’’ pour produire des images de haute qualitĂ©. Leur plage dynamique est d’ailleurs remarquable ici. Grâce Ă ce nouvel ISP, l’enregistrement vidĂ©o 10 bits D-LOG M gagne de son cĂ´tĂ© encore en qualitĂ©, avec moult dĂ©tails dans les zones sombres et claires.

Le DJI Mini 4 Pro hĂ©rite par ailleurs de la technologie de transmission OccuSync 4 (O4), une technologie radio amĂ©liorĂ©e Ă trois bandes de frĂ©quences, tandis que son prĂ©dĂ©cesseur se contentait de l’O3. En thĂ©orie, la distance maximale de vol est de 18 km, mais le Mini 4 Pro ne possède malheureusement pas l’autonomie suffisante pour parcourir et revenir d’une telle distance. Lors de notre test, nous avons pu envoyer le drone Ă près de 3 km de son point de dĂ©part, lorsqu’aucun obstacle ne s’interposait et le signal radio Ă©tait toujours excellent. Enfin, le drone se pilote via l’application DJI Fly, très complète, sur laquelle on trouve plusieurs modes automatiques bien pratiques (ActiveTrack 360°, Mastershots…).

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du DJI Mini 4 Pro.

