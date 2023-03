Indispensable pour la PS5, le SSD WD_Black SN850 est près de 30 % moins cher à la Fnac

La PlayStation 5 est l'une des consoles de jeux les plus puissantes de la dernière génération. Cependant, elle est venue au monde avec quelques imperfections, notamment avec un espace de stockage de seulement 667 Go, ce qui est faible quand on a des titres qui font plus de 100 Go. Pour contrer ce problème, le SSD WD_Black SN850 en promotion est un must have pour booster votre PS5 tout en réalisant des économies.

Le marché des SSD NVMe a drastiquement évolué avec la sortie de la PS5, au point que plusieurs constructeurs tels que Western Digital produisent des modèles sous licence officielle Sony. C’est que vous ne devez pas prendre n’importe quel SSD NVMe pour votre PS5, celui-ci doit respecter plusieurs critères au niveau de ses performances, ses dimensions, sa connexion et son interface. Il est aussi fortement recommandé qu’un dissipateur de chaleur soit inclus. Comme pour le WD_Black SN850 qui profite d’une ristourne allant jusqu’à 29 % selon le modèle choisi.

Pourquoi prendre le WD_Black SN850 pour sa PS5 ?

Des performances supérieures au SSD d’origine de la PS5

Le dissipateur de chaleur inclus

Une capacité confortable

Au lieu de 139,99 euros habituellement, le WD_Black SN850 de 500 Go est maintenant disponible en promotion à 99,99 euros chez la Fnac. Idem pour le modèle de 2 To, qui est disponible en promotion à 249,99 euros au lieu de 329,99 euros chez le même marchand.

Un SSD NVMe parfait pour la PS5

La PS5 fonctionne avec un SSD d’origine d’une vitesse de 5 500 Mo/s en lecture séquentielle, celui que vous devez acheter en parallèle doit donc avoir des performances au moins équivalentes. Aucun problème pour le WD_Black SN850 qui a une vitesse de lecture de 7 000 Mo/s et de 4 100 Mo/s d’écriture dans sa version 500 Go (5 300 Mo/s pour la version 2 To). À savoir que Sony ne communique aucun prérequis concernant la vitesse d’écriture.

Le dissipateur de chaleur inclus est un incontournable pour les SSD NVMe destinés à la PS5. Il se peut que vous tombiez sur des SSD NVMe avec contrôle thermique intelligent (Western Digital et Samsung en équipent leurs derniers modèles) mais cela n’a rien à voir. Le contrôle thermique intelligent va stabiliser la chaleur des composants en bridant les performances du SSD, tandis que le dissipateur de chaleur se contente seulement d’évacuer la chaleur puisqu’il fonctionne indépendamment du SSD.

Une solution de stockage idéale face à des titres de plus en plus lourds

Avec d’un côté un espace de stockage plutôt restreint dans sa console et de l’autre des jeux de plus en plus lourds, on peut dire que Sony s’est légèrement planté. À cause de ce défaut, l’achat d’un SSD NVMe pour sa PS5 devient indispensable pour en profiter sans avoir à effacer régulièrement des jeux de sa bibliothèque. Un SSD NVMe de 500 Go est passable, mais sur le long terme, un modèle de 1 To, voire 2 To, pourrait être un meilleur choix.

Vous pouvez aussi utiliser le SSD WD_Black SN850 pour votre PC haut de gamme, il ira parfaitement dans une configuration taillée pour le gaming. D’autant plus que vous pourrez garder un œil sur ses performances et les personnaliser grâce au logiciel téléchargeable WD_BLACK™ Dashboard. Vous pouvez même jouer avec l’éclairage RVB personnalisable à partir du même logiciel et ainsi ajouter une touche flashy à votre tour PC.

Afin de comparer le WD_Black SN850 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs SSD M.2 internes et disques durs externes à choisir pour sa PS5.

