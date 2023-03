OnePlus 10 Pro : ce flagship de 2022 perd plus de 500 € de son prix initial

Aux côtés de Samsung, Apple et Huawei, OnePlus se démarque avec sa gamme de flagship killer, des appareils aux grosses performances et à des prix imbattables. Parmi eux, le OnePlus 10 Pro qui aurait tout pour plaire avec son écran AMOLED et son processeur Snapdragon. Mais, l'argument le plus séduisant en ce moment serait son tarif, au lieu d'un prix de lancement de 919 euros, le OnePlus 10 Pro est en ce moment proposé à 411 euros sur AliExpress.

Même en ces temps d’inflation, il est possible de mettre la main sur un smartphone aux technologies premium à un très bon prix, une politique que OnePlus s’applique à mettre en œuvre de manière consciencieuse. L’année dernière, le constructeur chinois renouvelait sa gamme de flagship killer avec la série des OnePlus 10, il se trouve d’ailleurs que la version Pro profite d’une excellente promotion. Grâce à une réduction et un code promo, le OnePlus 10 Pro (livré depuis la France) est aujourd’hui moins cher de plus de 500 euros.

Le OnePlus 10 Pro en bref

Une dalle AMOLED QHD+ à 120 Hz

Un excellent processeur Snapdragon 8 Gen 1

Un appareil photo polyvalent

Une recharge rapide de 80 W

Lancé au prix de 919 euros, le OnePlus 10 Pro est maintenant disponible en promotion à 411 euros chez AliExpress.

Un écran AMOLED haut de gamme

On ne peut pas dire que le OnePlus 10 Pro soit un canon de beauté, le design est classique et, de toute manière, on ne demande pas mieux à un smartphone. L’élément le plus voyant serait le module photo arrière qui fait penser à des plaques de cuisson mais qui n’ajoute aucun relief au dos. On sent qu’on a sous les doigts un smartphone premium grâce aux finitions de qualité, mais on ne peut pas en dire autant concernant sa robustesse. Le OnePlus 10 Pro est dépourvu de certification d’étanchéité et se plierait un peu trop facilement.

L’écran dont est doté ce smartphone verse dans le haut de gamme. On a ici une dalle AMOLED de 6,7 pouces qui vous fait profiter d’un très haut niveau de contraste et de noirs ultra-profonds. La résolution est en QHD+ (3 216 x 1 440 pixels) et le taux de rafraîchissement adaptatif va de 1 à 120 Hz. Peu importe si vous naviguez sur Internet, regardez une série en streaming ou jouez à un jeu, vous ne pourrez pas être déçu devant un écran aussi agréable.

La puissance brute du Snapdragon 8 Gen 1

Le OnePlus 10 Pro s’appuie sur une des dernières puces de Qualcomm, l’excellent Snapdragon 8 Gen 1. Avec ce concentré de puissance brute dans le ventre, ce smartphone saura exécuter n’importe logiciel ou lancer tous les jeux du Play Store sans qu’il n’y ait de baisses de performances par la suite. C’en est presque insolent. Les benchmarks de notre test démontrent que le OnePlus 10 Pro est capable d’exploiter la pleine puissance de ce SoC, pour lancer Fortnite en qualité Épique à 60 FPS par exemple.

Il faut en revanche s’attendre à pas mal de chauffe avec cette puce et ne pas trop compter sur une quelconque efficience énergétique. Notre protocole ViSer a mesuré une autonomie de seulement 10 heures et 9 minutes, un score dans la fourchette basse. Enfin, le volet photo est une franche réussite quand on sait qu’il s’agissait du point faible des OnePlus. Nous avons ici un capteur principal grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif x3,3 de 8 Mpx. Les clichés sont de qualité, mais il y aurait encore quelques efforts à fournir pour atteindre la perfection, surtout au niveau de la précision des détails et de l’ultra grand-angle plus en retrait que les autres capteurs.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le OnePlus 10 Pro.

Afin de comparer le OnePlus 10 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones haut de gamme du moment.

