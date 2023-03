Neato D8 en promotion : seulement 184 € pour ce robot aspirateur pratique et efficace

Il n'est pas toujours nécessaire de dépenser toutes ses économies pour acheter un robot aspirateur efficace. La preuve avec le Neato D8, qui est en ce moment proposé à 184 euros au lieu de 319 euros chez Boulanger.

Lorsque l’on parle de robot aspirateur, on a souvent tendance à conseiller des produits lancés par des marques populaires, comme iRobot ou encore Roborock. Mais d’autres constructeurs ont su se démarquer au fil des années, à l’image de Neato, un marque américaine qui propose notamment des robots aspirateurs dotés d’une forme spécialement adaptée pour aspirer dans les recoins de chaque pièce. C’est le cas du Neato D8, qui est d’ailleurs disponible à prix réduit actuellement grâce à une grosse promotion.

Les points forts du Neato D8

Une forme pratique

Une technologie laser pour cartographier et naviguer chez vous

Une large brosse et un grand bac à poussières

Auparavant proposé à 319 euros, puis réduit à 199 euros, le robot aspirateur Neato D8 est actuellement disponible à 184 euros chez Boulanger grâce à une remise de 15 euros automatiquement appliquée lorsque le produit est ajouté au panier.

Un format pratique pour se faufiler partout

Si la plupart des robots aspirateurs adoptent un format rond, Neato a opté pour l’originalité en proposant un design en D, comme on peut le voir sur son bien nommé D8. Mais, ce parti pris n’est pas uniquement esthétique : cette conception permet au robot de pouvoir se faufiler dans chaque angle de vos pièces pour ainsi aspirer les poussières dans des endroits habituellement délaissés par les robots ronds. Le Neato D8 profite même de son format plus petit que la moyenne pour pouvoir se glisser sous les meubles.

Une technologie laser précise

Avant de pouvoir assurer sa mission principale, le robot aspirateur Neato D8 sera capable de cartographier précisément votre domicile grâce à sa technologie LaserSmart. Une technologie qui lui permettra également de circuler chez vous en toute tranquillité, y compris dans les endroits plus sombres ou durant la nuit, et d’éviter les obstacles, comme les escaliers. La carte de votre maison sera ensuite accessible sur l’application MyNeato, qui donne accès à diverses fonctionnalités bien pratiques, comme la création de zones virtuelles dans lesquelles vous ne voulez pas que le robot passe ou la programmation de nettoyages ultérieurs, qui pourra d’ailleurs se faire grâce à Alexa ou Google Assistant.

Un nettoyage efficace sur tous les sols

S’agissant de ses capacités de nettoyage, le Neato D8 se démarque tout d’abord grâce à sa large brosse combinée à spirale, qui a l’avantage, selon la marque, d’être nettement plus large que celle des robots ronds. Surtout, cette brosse sera adaptée à tous les types de sol, comme le carrelage, les tapis et les moquettes ou encore le parquet. Trois modes d’aspiration seront disponibles, et pourront être choisies en fonction de l’intensité du nettoyage désirée. Les poussières, poils d’animaux et autres saletés seront collectées dans un grand bac à poussières de 0,7 L ; une capacité conséquente qui permet de le vider moins souvent. Autre bon point : le D8 possède un filtre capable de capturer jusqu’à 99 % des allergènes.

Concernant son autonomie, le robot aspirateur peut fonctionner durant 100 minutes, selon Neato. Enfin, en cas de batterie faible, le D8 pourra interrompre son nettoyage et retourner à sa base pour se recharger. Il reviendra ensuite à l’endroit exact où il s’est arrêté pour achever sa mission.

