XGIMI Elfin : ce picoprojecteur compact Full HD coûte 200 € de moins pendant les ventes flash d’Amazon

Le vidéoprojecteur XGIMI Elfin est un modèle que l'on recommande avant tout pour sa qualité d'image et pour sa légèreté. Aujourd'hui, c'est aussi son prix qui fait la différence puisque durant les ventes flash du printemps sur Amazon, ce picoprojecteur est vendu à 549 euros au lieu de 749 euros.

Dans la grande famille des vidéoprojecteurs, les picoprojecteurs sont des modèles plus compacts et facilement transportables d’une pièce à l’autre. Mais ce format réduit ne les empêche pas de diffuser de grandes images. La preuve avec le XGIMI Elfin, capable de projeter des images jusqu’à 120 pouces en Full HD. Une qualité largement suffisante dont on peut en ce moment profiter sans dépenser une fortune, puisque le prix du XGIMI Elfin s’allège de 200 euros durant les ventes flash du printemps.

Les points forts du vidéoprojecteur XGIMI Elfin

Un modèle compact

Des images projetées en Full HD jusqu’à 120 pouces

La mise au point automatique

Android TV

Initialement affiché à 749 euros, le vidéoprojecteur XGIMI Elfin est désormais proposé à 549 euros sur Amazon.

Un modèle petit, mais puissant

Ne vous fiez pas à la carrure du XGIMI Elfin : si ce vidéoprojecteur ne pèse que 900 grammes et adopte un format compact (19.2 x 19.4 x 4.8 centimètres), cela ne veut pas dire qu’il manque de puissance. Il est justement capable d’afficher des images en Full HD jusqu’à 120 pouces, ce qui permet de visionner des contenus sur une grande surface. Ce modèle dispose même du HDR10 pour faire profiter d’un bon niveau de contraste et de couleurs vives. Ajoutons à cela une luminosité de 800 lumens ANSI, ce qui garantit théoriquement des images lumineuses, même en plein jour, même s’il sera préférable d’utiliser le vidéoprojecteur dans un environnement peu ensoleillé.

Le XGIMI Elfin se dote également de fonctionnalités bien pratiques, comme la mise au point automatique pour des images bien nettes, ou encore la fonction d’alignement intelligent de l’écran, qui permet d’adapter l’image à cet écran, quel que soit la taille de ce dernier. La correction automatique de la distorsion trapézoïdale permettra quant à elle au picoprojecteur d’afficher des images correctement alignées et positionnées, peu importe la surface sur laquelle elles sont projetées. Mention spéciale également pour son système de contournement intelligent des obstacles, qui permet au XGIMI Elfin de ne pas projeter d’images sur des tableaux, plantes ou autres objets qui viendraient empiéter sur l’image. Une fonctionnalité un peu gadget, mais qui peut avoir son utilité si l’on ne veut pas déménager toute sa décoration. Enfin, côté son, le XGIMI Elfin intègre 2 haut-parleurs de 6 W signés Harman Kardon pour garantir une spatialisation native du son avec la certification Dolby Audio.

Les applications de Google sont de la partie

Avec le XGIMI Elfin, vous pourrez également avoir accès à Android TV 10.0, donc aux applications du Play Store, comme les plateformes de streaming phares. La fonction Chromecast, qui permet de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette, sera aussi de la partie, de même que Google Assistant, intégré à la télécommande, qui obéira à toutes vos requêtes vocales. Côté connectique, le vidéoprojecteur embarque une entrée HDMI 2.0 et un port USB 2.0. Vous pourrez ainsi brancher une console de jeu, par exemple, d’autant plus que le XGIMI Elfin promet une latence faible pour des images plus fluides.

