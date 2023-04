Nuki Smart Lock 3.0 : cette serrure connectée pratique est de nouveau en promotion

La serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 est une solution idéale pour celles et ceux qui veulent considérablement simplifier leur entrée dans leur domicile. En ce moment, vous pouvez d'ailleurs la trouver à 129 euros au lieu de 169 euros sur Cdiscount.

Parmi les marques qui ont popularisé le concept de serrure connectée, Nuki figure sans conteste en pole position. Ce spécialiste a en plus à cœur de proposer des références accessibles afin de convaincre celles et ceux qui aimeraient ne plus perdre leurs clés. Les serrures connectées permettent, en effet, de se passer de ces clés, puisqu’elles déverrouillent automatiquement votre porte. Et, ce n’est pas là leur seul avantage. Si leur côté pratique vous tente, sachez que la Nuki Smart Lock 3.0 bénéficie actuellement d’une réduction de plus de 20 %.

Les points forts de la Nuki Smart Lock 3.0

Une serrure connectée facile à installer sur sa porte

Verrouillage et déverrouillage automatiques

Une application qui permet de contrôler les entrées

Possibilité de créer des « doubles » de clés pour les proches

Initialement affichée à 169 euros, la Nuki Smart Lock 3.0 est désormais vendue à 129 euros sur Cdiscount, soit 40 euros d’économie sur cette serrure connectée.

Une installation toute simple

Pour installer la Nuki Smart Lock 3.0 à votre porte, rien de plus simple : il vous suffira de la place sur la serrure existante, du côté intérieur de votre porte. Aucun perçage ni vissage ne sera nécessaire, et vous n’aurez pas non plus besoin de monter la serrure de votre porte. Avant d’installer la Smart Lock 3.0, veillez tout de même à vérifier si elle est compatible avec le cylindre de votre porte. Dans le cas contraire, il faudra ajouter un cylindre universel.

Une fois installée, la serrure connectée, qui sera invisible de l’extérieur, devra être appairée à votre smartphone via l’application de la marque. Elle sera alors prête à l’emploi, et fonctionnera en symbiose avec votre smartphone, qui deviendra donc votre clé grâce au Bluetooth. Notez tout de même qu’elle est alimentée avec des piles AA. De plus, vous pourrez toujours utiliser votre ancienne clé, même avec la Nuki Smart Lock 3.0 installée.

Des fonctionnalités ultra pratiques

Installée sur votre porte, la Nuki Smart Lock 3.0 pourra déverrouiller automatiquement votre porte dès qu’elle détectera votre présence, et s’occupera du verrouillage une fois la porte close. Pratique quand vous avez les mains chargées. Mais vous pourrez aussi ouvrir et fermer votre porte via votre smartphone ou votre montre connectée si vos appareils sont à portée de main. La Nuki Smart Lock 3.0 permet également d’attribuer un « double » de vos clés virtuelles à certains de vos proches, pour qu’ils puissent, eux aussi, passer la porte de votre domicile sans encombre. Vous pourrez d’ailleurs créer jusqu’à 100 autorisations. Une fonctionnalité qui s’avère pratique pour les propriétaires de locations saisonnières, puisque les arrivées et les départs des locataires seront grandement simplifiés.

Autrement, l’application de Nuki vous offrira également la possibilité de contrôler les entrées et les sorties, vérifier qui a fermé la porte en dernier, ou encore vous assurer si votre porte est bien verrouillée après votre départ. En revanche, certaines fonctionnalités ne seront disponibles qu’avec un Nuki Bridge, qui n’est pas inclus. Ce pont vous permettra de gérer votre serrure connectée à distance : vous pourrez par exemple ouvrir votre porte à un visiteur même en votre absence.

Afin de comparer la Nuki Smart Lock 3.0 avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures serrures connectées en 2023.

