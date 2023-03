Ce laptop gamer MSI équipé d’une RTX 4070 est à -20 % jusqu’à demain

Les configurations PC et laptop équipées d'une RTX de la série 4000 peuvent atteindre des prix élevés, si élevés qu'elles sont en général réservées aux plus fortunés ou aux professionnels ayant absolument besoin de la puissance de ces composants. Certains de ces GPU sont cependant plus abordables et on les retrouve même dans des configurations en promotion, comme ce MSI Crosshair 15 avec une RTX 4070 qui voit son prix passer de 1 949,99 euros à 1 599,99 euros pendant les ventes flash du printemps d'Amazon.

Il y a quelques mois, Nvidia commercialisait cinq nouvelles cartes graphiques, celles-ci ont réussi à crever le plafond imposé par les RTX 3000 et à décoller encore plus haut au niveau des performances. Ce sont les RTX 4000 et les deux modèles très haut de gamme que sont les RTX 4080 et 4090 surpassent de loin ce qui est fait en ce moment. Mais cette configuration du constructeur MSI qui nous intéresse ici est dotée d’une RTX 4070, elle aussi excellente, et qui profite d’une réduction de près de 20 % pendant les ventes flash du printemps d’Amazon.

Le MSI Crosshair 15 C12VG-432FR en quelques points

La puissance de la GeForce RTX 4070

Un écran avec une fréquence d’images de 240 Hz

Un Intel Core i7 de la 12e génération avec 16 Go de RAM DDR5

La technologie Nvidia Optimus qui préserve la batterie

Au lieu d’un prix barré de 1 949,99 euros, le MSI Crosshair 15 C12VG-432FR est maintenant disponible en promotion à 1 599,99 euros chez Amazon.

Un laptop gamer avec des caractéristiques en béton

À la différence des MSI Katana, les MSI Crosshair arborent un design plus voyant avec un châssis plus coloré comme ce Crosshair 15 avec des touches peintes en bleu, vert et jaune. En revanche, quand bien même ce modèle a une diagonale de seulement 15,6 pouces, il pèse son poids et dépasse aisément les 2 kg sur la balance. On n’en attend pas moins d’un laptop avec des composants dernier cri à foison dans le ventre. L’ensemble de connectiques est également complet avec des ports USB-A et USB-C.

L’écran de 15,6 pouces fait cependant le minimum nécessaire au niveau de l’affichage avec la technologie IPS LCD et une résolution en Full HD (1920 x 1080 pixels) qui empêchent d’apprécier les jeux à leur juste valeur graphique. On a tout de même un taux de rafraîchissement impressionnant de 240 Hz, idéal pour les jeux en multijoueurs bien compétitifs et bien bourrins. Concernant le stockage, on a un SSD NVMe de 512 Go déjà installé et qui peut être accompagné d’un autre SSD M.2.

Ce que vaut la RTX 4070 dans cette configuration

Aucun suspense de ce côté-là, la RTX 4070 est l’une des cartes graphiques les plus puissantes du moment, elle est surpassée uniquement par les RTX 4080 et 4090 à l’heure où sont écrites ces lignes. C’est à dire que cette configuration est plus performante que la plus puissante des configurations de la génération précédente qui pouvait alors compter sur la RTX 3080 Ti. Avec ce GPU, vous pourrez lancer tous les derniers jeux et ceux à venir en 1440p à 80 FPS avec ray-tracing et DLSS 3 au programme. C’est tout simplement dantesque !

En ce qui concerne le processeur, nous avons un Intel Core i7-12650H à 10 cœurs et 16 threads capable d’une fréquence maximale de 4.7 GHz. Il est également assisté par 16 Go de RAM DDR5, sachant que cette configuration peut en accueillir jusqu’à 64 Go dans deux slots. Le processeur a également un GPU dédié qui est un Intel Iris Xe sur lequel le laptop peut basculer si vous n’avez pas besoin de beaucoup de ressources graphiques, et ce grâce à la technologie Nvidia Optimus. Cela permet entre autres de préserver la durée de vie de votre batterie.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

