L’Apple Watch Ultra coûte 125 € de moins à l’occasion des ventes flash d’Amazon

L'Apple Watch Ultra, idéale pour les sportifs, est rarement en promotion. Mais pendant les ventes flash du printemps organisées par Amazon, cette montre connectée premium est heureusement moins chère : sur le site, elle est en effet proposée à 874,99 euros au lieu de 999 euros.

Conçue pour les ultra-sportifs, l’Apple Watch Ultra a fait une entrée remarquée sur le marché des montres connectées premium. Très différente des autres Apple Watch, elle se destine à un public actif très exigeant, et cela se reflète d’ailleurs dans son prix : l’Apple Watch Ultra a en effet été lancée à près de 1 000 euros. Les rares promotions sont donc attendues de pied ferme par celles et ceux qui convoitent cet appareil. Justement, grâce aux ventes flash du printemps d’Amazon, l’Apple Watch Ultra coûte aujourd’hui 125 euros de moins.

Les avantages de l’Apple Watch Ultra

Une montre solide et étanche

Un GPS double fréquence efficace

Une bonne autonomie

Initialement proposée à 999 euros, l’Apple Watch Ultra est désormais affichée à 874,99 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez acheter une montre nettement moins chère et plus adaptée au grand public, vous pourrez opter pour l’Apple Watch SE (44 mm), dont le prix passe de 329 euros à 249 euros sur Amazon.

Une montre connectée robuste pour les gros poignets

Ce qui saute d’abord aux yeux lorsqu’on regarde l’Apple Watch Ultra, c’est évidemment sa carrure robuste. Vendue comme une montre connectée qui se destine particulièrement aux personnes très sportives, cette référence est bien plus épaisse (1,44 cm) et lourde (61 g) que les autres Apple Watch (1,07 cm d’épaisseur). L’Apple Watch Ultra n’est donc pas adaptée à tous les poignets, et son aspect massif pourrait en rebuter plus d’un.

Autrement, son boîtier en titane de 49 mm, très résistant, et sa vitre en saphir sont deux preuves de plus qu’Apple a souhaité s’adresser aux amateurs de sports extrêmes, bien plus exposés aux chocs et aux chutes. Le tout est complété par une batterie de certifications qui permettront à l’utilisateur de porter la montre peu importe les conditions extérieures : certification IP6X pour la poussière, résistance à l’eau jusqu’à 100 m et même possibilité de faire de la plongée sous-marine jusqu’à 40 m.

Un écran agréable et une batterie de capteurs

S’agissant de l’écran, ce dernier est une réelle réussite : cette dalle LTPO OLED s’étend sur une diagonale de 1,92 pouce et propose une définition de 50 2× 410 pixels. Agréable à utiliser au quotidien, il impressionne surtout par sa luminosité : avec un pic possible à 2 000 cd/m², cet écran restera toujours lisible, ce qui s’avère très utile durant les randonnées ou les autres sports en extérieur sous un grand soleil. Tout aussi utile, le mode Always-On sera de la partie. Par ailleurs, pour naviguer dans l’interface de la montre, vous aurez toujours la fameuse Digital Crown à disposition, mais également un nouveau bouton qui permettra d’activer des contrôles rapides, comme des entraînements.

Pour vous accompagner durant vos entraînements, justement, vous aurez d’ailleurs droit à une batterie de capteurs, comme un capteur de taux d’oxygène dans le sang (SpO2), un capteur électrique de fréquence cardiaque, un capteur de température, un altimètre, un gyroscope ou encore un profondimètre. Un GPS double fréquence est également intégré, et sa précision est excellente. Pour une montre résolument tournée vers le sport, on regrettera toutefois l’absence de cartographie intégrée et d’analyse de données enregistrées lors des séances de sport.

Une meilleure autonomie que les autres Apple Watch

Côté autonomie, l’Apple Watch Ultra s’en sort bien mieux que les autres Apple Watch. Lors de notre test, elle a pu tenir 3 jours et 11 heures avec une utilisation non sportive. Sans mode Always On Display et sans économie d’énergie, mais avec 2 h 13 min de GNSS, la Watch Ultra tient un peu plus de 2 jours. C’est moins que certains concurrents, comme la Gamin fenix 7, mais cela reste tout à fait satisfaisant. Enfin, pour une charge complète, comptez 1h25.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch Ultra.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

