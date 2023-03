Ecovacs Deebot X1 Omni : le robot aspirateur ultime est à son prix le plus bas sur Amazon

Le Deebot X1 Omni est la dernière star du catalogue d'Ecovacs, le constructeur spécialisé dans les robots de nettoyage intelligents. Lancé à l'assaut du marché européen l'année dernière, ce robot-aspirateur avait impressionné par ses performances, le lot de fonctionnalités proposées par la base mais aussi par son tarif prohibitif. Il est cependant plus accessible en ce moment grâce aux ventes flash du printemps d'Amazon qui font passer son prix de 1 499 euros à 989,99 euros.

Quand vos journées de travail sont chargées et que vous n’avez pas le temps de récurer votre chez-vous dans tous les recoins, un robot-aspirateur est une solution qui vous donne un gain de temps considérable. Vous en avez pour toutes les gammes, chacun avec plus ou moins de fonctionnalités pour un prix moyen allant de 300 à 500 euros. Dans le haut de gamme, on a l’Ecovacs Deebot X1 Omni qui profite d’une réduction de plus de 500 euros sur son prix de lancement grâce aux ventes flash du printemps d’Amazon.

L’Ecovacs Deebot X1 Omni a tout pour plaire

Des performances exceptionnelles

Une base imposante mais avec des fonctionnalités complètes

Une cartographie précise et efficace

Au lieu de 1 499 euros habituellement, l’Ecovacs Deebot X1 Omni est maintenant disponible en promotion à 989,99 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Ecovacs Deebot X1 Omni. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Ecovacs Deebot X1 Omni au meilleur prix ?

Ce n’est pas une base, c’est une péninsule !

Même en mettant cette hyperbole de côté, la taille de la base Omni de l’Ecovacs Deebot X1 reste impressionnante. Assurez-vous d’avoir assez de place pour accueillir ses 60 cm de haut, 45 cm de large et 30 cm de profondeur. Des dimensions qui s’expliquent par toutes les fonctionnalités qu’elle comporte. D’une part, elle comporte un sac de trois litres pour la vidange automatique des déchets ainsi que deux réserves d’eau pour recharger le robot, d’autres part, elle comporte un système de nettoyage des serpillères pour les garder au sec.

La configuration initiale se fait sur l’application Ecovacs Home et permet de lancer un nettoyage, d’ajuster la quantité d’eau à utiliser, de paramétrer un mode de nettoyage différent pour chaque pièce ou d’ordonner au Deebot X1 de rentrer à la base. Vous pouvez même commander le robot-aspirateur à la voix grâce à un assistant vocal nommé Yiko. Enfin, le Deebot X1 est doté d’une caméra qui vous permet de prendre des photos et des vidéos ou encore de surveiller votre foyer en cas d’absence prolongée.

L’un des robots-aspirateurs les plus performants du moment

Avec une puissance d’aspiration de 5000 Pa, le Deebot X1 Omni est l’un des robots-aspirateurs les plus puissants du marché et il fonctionne aussi bien sur les carrelages et parquets que sur les sols textiles. Il peut également détecter les changements de surface et ajuster sa puissance en conséquence. Il lave également les sols avec ses serpillères et assure un nettoyage correct de vos sols. Avec sa batterie de 2500 mAh, il dispose d’une autonomie de 260 minutes d’après le constructeur, ce qui est largement suffisant pour quelques séances de nettoyage.

En mode standard, le bruit du Deebot X1 Omni ne vous gênera pas tant que ça puisqu’il ne dépasse pas les 50 dB. Au niveau de la cartographie, ce robot-aspirateur délivre des performances excellentes grâce à plusieurs capteurs dont un télémètre laser et est capable d’une première analyse des lieux en quelques minutes seulement. La carte ainsi obtenue pourra ensuite être éditée sur l’application. Enfin, il se débrouille bien au niveau des déplacements et est notamment capable d’éviter les obstacles et de franchir les seuils de porte.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Ecovacs Deebot X1 Omni.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

Les meilleures offres des ventes flash du printemps d’Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes flash du printemps sur Amazon

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).