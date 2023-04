Avis aux gamers, le casque SteelSeries Arctis 7P+ est à moitié prix grâce à cette offre

Pour les joueurs et joueuses, miser sur bon casque audio est indispensable pour profiter pleinement de vos sessions gaming. L'Artics 7+ est une très bonne référence, qui aujourd'hui revient à seulement 84,99 euros au lieu de 199,99 euros de base.

Les casques audio spécialement conçu pour le jeu sont nombreux sur le marché. Que ce soit sur consoles ou sur PC, la référence Arctis 7P+ de SteelSeries va plaire aux joueurs et joueuses pour son confort, ses performances sonores, et sa bonne autonomie. Ce casque plaît surtout pour son prix qui passe de 200 euros à seulement 85 euros aujourd’hui.

Ce qu’il faut retenir du SteelSeries Arctis 7P+

Un casque confortable

Avec un rendu sonore équilibré

Une autonomie confortable

Proposé à 199 euros sur le site officiel, le casque SteelSeries Arctis 7P+ devient plus accessible sur le site Boulanger qui le propose à 99,99 euros. Mais, en appliquant le code ACCESS15 au panier, et en rejoignant le club gratuit de Boulanger, le casque revient à seulement 84,99 euros.

Un casque qui procure peu de gêne

SteelSeries a décliné plusieurs versions de son Arctis 7, le casque spécialement conçu pour la PlayStation 5. La version 7P Plus garde l’esthétique et l’ergonomie des modèles précédents, et dispose d’un double arceau ajustable, l’un rigide en acier et en aluminium et l’autre en tissu élastique. Ses oreillettes en tissu sont confortables pour jouer plusieurs heures sans gêne. Il intègre un micro au bout d’une tige rétractable et flexible.

Pour une meilleure stabilité, le casque fourni un dongle USB-C cadencé à 2,4 GHz à partir duquel s’effectue la connexion. Si ce casque a été conçu principalement pour la PS5, il est bel et bien compatible avec d’autres plateformes telles que la Nintendo Switch, le PC, votre smartphone ou la tablette, mais pas la Xbox. Pour cette dernière, il vaut mieux se tourner vers les modèles Arctis 7X.

Une bonne immersion en jeu

Pour sa version Plus, la firme danoise propose la technologie Audio Tempest 3D de la PS5. Elle permet une meilleure immersion lors de vos sessions de jeux (compatibles) en donnant bien plus de détails sur le rendu sonore, avec une impression 360. Pour la partie audio, le casque peut compter sur des transducteurs de 40 mm qui offrent un son équilibré et n’agresse pas les tympans. Le gros point faible de ce casque, en plus de l’absence de Bluetooth, c’est le micro qui ne parvient pas à une restitution naturelle de la voix.

Ce casque dispose enfin d’une autonomie améliorée de 30 heures contre 24 sur l’Arctis 7P. Cela est largement suffisant pour ne pas avoir à le recharger entre chaque session de jeux. Et, grâce à l’apport de la connectique USB-C, 15 minutes de charge permet d’obtenir trois heures de jeu supplémentaires.

Afin de comparer le SteelSeries Arctis 7P+ avec les autres références sur le marché et trouver le casque gamer qui vous convient le mieux, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs casques gamer du moment.

